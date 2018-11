Von Frederick Mersi

Hirschberg-Großsachsen. Kunden der Sparkasse in Großsachsen sind verunsichert: Bedeuten die kürzeren Öffnungszeiten, dass bald die komplette Schließung der Filiale folgt? Auf die Frage, ob er dies auf absehbare Zeit ausschließen könne, sagte Erich Rathgeber, Sprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord: "Wir werden sehr genau beobachten, wie sich das Kundenverhalten an unseren Standorten weiter entwickelt."

Eine Großsachsener Kundin, die mehrmals wöchentlich die Filiale nutzt und ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, ist schon von den neuen Öffnungszeiten nicht begeistert: "Für Berufstätige, die nachmittags oder in der Mittagspause mal eben etwas in der Bank zu klären haben, gibt es keine offenen Türen." Sie befürchtet, dass dies ein erstes Zeichen für den Wegfall der Filiale in Großsachsen sein könnte: "Meines Erachtens wird darauf hingearbeitet, dass die Filiale früher oder später ganz geschlossen wird. Das wäre für mich ein Grund, die Bank zu wechseln." Eine andere Kundin, die ebenfalls anonym bleiben möchte, stören die neuen Öffnungszeiten zwar nicht. Allerdings findet sie: "Das ist kein gutes Zeichen." Auch sie glaubt, dass dies der erste Schritt in Richtung Schließung ist.

Kürzlich wurden die Filialen der Sparkasse Rhein Neckar Nord in drei Gruppen eingeteilt: eine mit "umfassenden" Servicezeiten, zum Beispiel in Ladenburg. Die Filialen der zweiten Gruppe haben mittwochnachmittags geschlossen, zum Beispiel in Leuterhausen und Schriesheim. Großsachsen gehört zur dritten Gruppe "Nachmittags ohne Service", ebenso wie die Filiale in Schriesheim-Altenbach: Diese Zweigstellen sind nur noch vormittags bis 12.30 Uhr geöffnet. Die Zeiten für Beratungsgespräche nach Anmeldung wurden dagegen verlängert. "Die Bewertung erfolgte nach Kriterien wie Kundenfrequenz, Mitarbeiterkapazitäten und Entfernung zu anderen Filialen. Je nach Ergebnis dieser Kategorisierung wurden dann die Servicezeiten optimiert", heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Das Kundenverhalten habe sich geändert, "Standard-Dienstleistungen" würden zunehmend via Online-Banking erledigt.

"Einer aktuellen Auswertung des Deutsche Sparkassen- und Giroverbands zufolge kommt der Durchschnittskunde nur noch einmal pro Jahr in seine Filiale, nutzt aber 192 Mal seine Smartphone-App", so Rathgeber. Ergänzend sagt er: "Filialen am Bedarf vorbei zu unterhalten, ist aus wirtschaftlicher Sicht unverantwortlich." Zur Wirtschaftlichkeit der Großsachsener Filiale will er keine Auskunft geben.