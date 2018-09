Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Große Sorge am Montag in Großsachsen: Dichter Rauch quoll bei der evangelischen Kirche empor. So mancher Bürger vermutete, im Ort könnte es brennen. Die Entwarnung kam schnell: Der Rauch kam von einem Wingert am Ortsrand, wo Gehölz verbrannt wurde.

Im Frühjahr wollen sich Gartenbesitzer, Winzer oder Landwirte unter anderem Schnittgut entledigen. Da liegt es nahe, das vor Ort gleich zu verbrennen. Der Gesetzgeber gibt hierfür klare Regeln vor. Wer größere Mengen an Grüngut, Reisig, Schnittgut von Reben, Hecken verbrennt, muss das der Ortspolizeibehörde rechtzeitig mitteilen, damit nicht die Feuerwehr ausrückt.

Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst geringer Rauchentwicklung verbrennen, das Feuer muss ständig beaufsichtigt werden. Bürger müssen außerdem darauf achten, dass durch den Rauch keine Verkehrsbehinderung und keine erheblichen Belästigungen oder gar Funkenflug entstehen. In keinem Fall darf Schnittgut oder Reisig weniger als 200 Meter von der Autobahn, weniger als 100 Meter von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und weniger als 50 Meter von Gebäuden und Bäumen entfernt verbrannt werden.