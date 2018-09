Hirschberg-Großsachsen. (ans) Auf dem Autobahnzubringer, der L 541, kam es gestern, um 13.25 Uhr, zu einem Unfall. Ein VW-Fahrer, der gen Heddesheim fuhr, wollte nach links Richtung Autobahn 5 abbiegen und übersah dabei laut Polizei eine entgegenkommende Opel-Corsa-Fahrerin. Die 21-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Opel beläuft sich auf 4000 Euro, am VW auf 5000 Euro. Laut Polizei entstand an beiden Totalschaden.