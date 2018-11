Von Walter Brand

Hirschberg. Erich Dallinger ist tot. Wie am Donnerstag bekannt wurde, starb der Vater von Landrat Stefan Dallinger kurz vor Vollendung seines 88. Lebensjahrs. In der Gemeinde war er als langjähriger Hauptamtsleiter und ehrenamtlich Aktiver in zahlreichen Vereinen und Städtepartnerschaften bekannt. Bis ins hohe Alter galt er zudem als leidenschaftlicher Heimatkundler und Lokalreporter.

Erich Dallinger kam am 5. April 1927 in Großsachsen zur Welt. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre als Rechtsanwaltsgehilfe. 1945 fand er als Angestellter im Großsachsener Rathaus Beschäftigung. Nachdem er die Prüfungen für die mittlere und gehobene Beamtenlaufbahn abgelegt hatte, übernahm er das Amt des "Gemeinderechners". Aufgrund seines umfassenden Fachwissens wurde er später mit der Leitung der Kämmerei beauftragt. Nachdem Leutershausen und Großsachsen 1975 zur Gemeinde Hirschberg zusammengeschlossen worden waren, übernahm er die Leitung des Hirschberger Hauptamts. Als Diplom-Verwaltungswirt (FH) setzte er sich mit Sachverstand und Entschlusskraft für die Belange der Bürger und als Personalchef für die Mitarbeiter der Gemeinde ein - bis zu seiner Pensionierung 1990. Gefragt war sein Fachwissen auch im Gemeinderat.

Durch sein ehrenamtliches Engagement hat er sich in vielen Vereinen und Organisationen Verdienste erworben. Der Feuerwehr, deren Ehrenmitglied er war, gehörte er seit 1942 an. Von Kindesbeinen an war er Mitglied des Turnvereins "Germania 1890" in Großsachsen, anfangs als Schülerturner, dann als Handballer, Schriftführer und Pressewart. Später ernannte ihn der Verein zum Mitglied des Ehrenvorstands.

Dem Männergesangverein "Sängerbund 1873" gehörte er seit 1947 an, acht Jahre lang als dessen Erster Vorsitzender. Nahezu 50 Jahre lang war er Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz. Als sich der CDU-Ortsverband in Großsachsen 1967 gründete, war er als Beisitzer und Pressewart dabei. Mitglied war er auch im Odenwaldklub, im katholischen Kirchenbauverein und im Obst- und Gartenbauverein. Erich Dallinger hat zahlreiche hohe Auszeichnungen der Vereine, der Verbände und des Landes Baden-Württemberg erhalten.

Doch er galt nicht nur als "Kümmerer" vor Ort, wie ihn Altbürgermeister Werner Oeldorf einmal nannte - dank seines außergewöhnlichen Wissens half er auch gerne als "wandelndes Ortslexikon". Die Kommune Hirschberg ehrte ihn 1997 mit der Verdienstmedaille in Gold. 2007 erhielt er den Ehrenring der Gemeinde. Zudem wurde er mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Auch für den Aufbau städtepartnerschaftlicher Beziehungen setzte er sich ein. Hieraus resultierte die Verschwisterung Hirschbergs mit der französischen Gemeinde Brignais und dem elsässischen Schweighausen. 1990 wurde Dallinger zudem Ehrenbürger von Brignais.

Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung gab er wertvolle Hilfestellungen im Verwaltungsaufbau: in Niederau bei Meißen sowie weiteren sächsischen Gemeinden. Seit 1994 war er daher auch Niederauer Ehrenbürger. Bis ins hohe Alter lag ihm die Öffentlichkeitsarbeit am Herzen: Für die Lokalpresse hat Erich Dallinger über sechs Jahrzehnte lang das Geschehen in den Ortsvereinen und der Gemeinde begleitet. Zahlreiche Festschriften tragen auch seine Handschrift. Darüber hinaus war er Verfasser von heimatkundlichen Texten, für die er amtliches und "volksmündliches" Quellenmaterial verwendete. In den letzten Monaten arbeiteten er und der Historiker Rainer Gutjahr an der Erstellung einer neuen Ortschronik.

Die Gemeinde und die Bürgerschaft haben Erich Dallinger viel zu verdanken. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 9. April, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Großsachsen statt.