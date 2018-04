So sieht eine Ladestation für Elektrofahrzeuge aus. Bald könnten acht davon unweit des Viebrock-Musterhaus-Parks entstehen. Die Firma Tesla will diese hier aufstellen. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Einige interessante Informationen hatte sich Bürgermeister Manuel Just bis kurz vor Ende der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am Dienstag aufgehoben. Christian Würz (CDU) hatte angefragt, ob sich der Bau des Kreisels an der Autobahnausfahrt Hirschberg im Zeitplan befände.

Das konnte Manuel Just nicht nur bejahen, sondern er ging auch auf den Plan ein, die Rechtsabbiegerspur von der L 541 in Richtung Leutershausen zu verlängern. "Dadurch könnte die Schlange der wartenden Fahrzeuge an der Ampel am Ende der L 541 kürzer werden", erläuterte Just den Vorteil dieser Verlängerung. Eine entsprechende Anfrage sei beim Regierungspräsidium in Karlsruhe gestellt worden, und dieses halte eine Machbarkeitsstudie für realistisch. "Danach sieht man, ob ein Grundflächenerwerb für die Verlängerung der Rechtsabbiegespur notwendig ist oder nicht", ging Just auf die weiteren Schritte dieses Projektes ein.

Das Thema Verkehr beschäftigte den Ausschuss weiter durch eine Wortmeldung von Eva-Marie Pfefferle (SPD), die einen Hinweis einer Anwohnerin weitergab, dass im Bereich der Heddesheimer Straße zu schnell gefahren werde. "In Hirschberg wird überall zu schnell gefahren; das können wir gar nicht kontrollieren", antwortete Bürgermeister Just etwas resigniert, konnte aber mitteilen, dass eine mobile Geschwindigkeitsanzeige bestellt worden sei, die nach und nach in verschiedenen Straßen angebracht werden könne.

Aber nicht nur die Autofahrer werden damit über ihre gefahrenen Geschwindigkeit informiert, man könne mit dieser Anzeige auch feststellen, wie viele Fahrzeuge zu schnell gefahren sind.

Eine weitere Neuerung kündigt sich ebenso im Gewerbepark an. Dort gäbe es nicht nur eine Tankstelle, sondern es würden zukünftig auch acht Ladestationen für Elektrofahrzeuge unweit des Viebrock-Musterhaus-Parks entstehen. Hintergrund sei die gute Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Viebrockhaus und dem Elektromobilhersteller Tesla. Dieser habe bei der Verwaltung angefragt, ob die Errichtung der Ladestationen möglich wäre. "Wir sehen keine Gründe, diese Ladestationen zu versagen", gab Just praktisch grünes Licht für das Projekt.

Für die Verwirklichung eines Zebrastreifens in der Heddesheimer Straße im Bereich des Wegs zum Sportzentrum, wie ihn Werner Volk (Freie Wähler) vorschlug, sah Just allerdings keine Chance. "Den Antrag an die Straßenverkehrsbehörde zu schreiben, dauert eine Viertelstunde", erläuterte er, dass es keinen großen Arbeitsaufwand für die Verwaltung bedeute. Das Ergebnis könne er aber bereits vorhersagen, denn die Zahl der Fußgänger in diesem Bereich sei zu gering, als dass die Behörde hier einen Zebrastreifen genehmige.

Ebenfalls eine Absage erteilte er dem Vorschlag von Jürgen Steinle (GLH), den Spielplatz in der Obergasse für Kinder kurzfristig besser nutzbar zu machen. Just verwies darauf, dass in den nächsten Jahren viele Spielplätze in Hirschberg saniert werden müssten. Hierzu habe man bereits einem Planungsbüro einen Auftrag erteilt. Daher mache es wenig Sinn, in den Spielplatz in der Obergasse nun Geld zu investieren, wenn in einem Jahr jetzt installierte Spielgeräte wieder entfernt werden müssten.