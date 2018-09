Der Vorstand und die Gemeinderäte der FW. In der Mitte die Wiedergewählten: Erster Vorsitzender Alexander May (weißes Hemd) und re. daneben sein Vize Volker Barzyk. Foto: Kreutzer

Von Annette Schröder

Hirschberg. Bislang haben sich die Freien Wähler für die baldige Realisierung einer dritten Halle stark gemacht. Deren Notwendigkeit bestünde auch nach wie vor, machte Vorsitzender Alexander May bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler am Donnerstagabend deutlich. Aber: "Die dritte Halle rückt in die Ferne", betonte der FW-Chef, wenn es ihm auch als Sportler schwer falle, das zu sagen. Dies sei einfach den vielen anstehenden Projekten geschuldet wie Kanal-, Schul- und Kindergarten-Sanierung, erläuterte er den 22 Mitgliedern und Interessierten im Gasthaus "Zur Rose".

Während May den Freien Wählern finanzielle Bodenhaftung bescheinigte - "bei uns gibt es kein Wunschkonzert" -, teilte er in andere Richtung aus. Einer gewissen "Liste" - offenbar war hier die Grüne Liste Hirschberg gemeint - würde besagte Bodenhaftung mitunter verloren gehen. Diese würde ihre Wünsche wie Bauernhofkindergarten und Zehn-Minuten-Takt für die OEG nachts damit begründen, dass Hirschberg mit seiner Verschuldung immer noch unter dem Kreisdurchschnitt liege. "Das ist doch keine Art und Weise, seriös mit Finanzen umzugehen", wetterte May.

Dass auch die dritte Halle ein teures Vergnügen werden könnte, zeigten später die Zahlen, die FW-Fraktionsvorsitzender Peter Johe präsentierte. So gebe es ein Gutachten, nach dem eine dritte Halle 2,3 Millionen Euro kosten würde. "Das ist doppelt so viel, wie wir ursprünglich gedacht hatten", sagte Johe. Er monierte, dass sich die anderen Fraktionen nicht so sehr für die dritte Halle engagiert hätten. So sei von der SPD kaum noch etwas zu hören gewesen, und der CDU warf er "Flügellahmheit" vor. "Ich halte die dritte Halle in den nächsten drei Jahren nicht für realistisch", konkretisierte May auf Anfrage von Ehrenvorsitzendem Manfred Kopp.

Generell seien die FW ein engagierter, politischer "Verein" mit Kante, in dem es auch mal unterschiedliche Meinungen geben kann - wie beim Thema "Gemeinschaftsschule". May präsentierte denn auch noch die Schwerpunkte der Freien Wähler wie die Schaffung und Verbesserung der Infrastruktur - schnelleres Internet, Parkplätze oder auch Kanäle. Zudem würden sich die FW für den Klimaschutz einsetzen und haben eine Bestandsaufnahme für gemeindeeigene Gebäude angeregt. Johe mahnte zudem gen Verwaltung an, dass endlich die Kanalsanierung in Leutershausen vorangehen müsste.

Alles Themen, die die 94 Mitglieder zählende Wählervereinigung beschäftigen. In 2013 hatten die Freien Wähler acht Neuzugänge. Auf dieses Wachstum ist der Vorsitzende stolz. "Mein persönliches Ziel ist allerdings eine dreistellige Mitgliederzahl." Kein Wunder, dass die Mitglieder ihren ehrgeizigen Vorsitzenden einmütig wiederwählten. Auch der Zweite Vorsitzende, Volker Barzyk, freute sich über ein einstimmiges Ergebnis.

Positive Zahlen präsentierte May zudem für die Kommunalwahl. Die Freien Wähler haben bis auf einen Platz ihre Kandidatenliste voll, die Gemeinderäte Thomas Thünker und Peter Johe kandidieren allerdings nicht mehr. "Wir haben ein deutlich jüngeres Team zusammengestellt, das hochkarätig besetzt ist", so May. Unter den Kandidaten sind auch vier Frauen. Sie alle werden sich zum einen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und am 17. Mai bei einem "Markthallenfest" vorstellen.

Dass die Freien Wähler finanziell gut gerüstet sind für den Wahlkampf, zeigte der Bericht von Kassiererin Petra Fading. Sie hatte ganze Arbeit geleistet, wie ihr Kassenprüfer Christoph Oeldorf bescheinigte. Auch gesellig hatten die Freien Wähler so einiges auf die Beine gestellt, wie der Rückblick von Schriftführer Walter Brand zeigte. Und für die Kinder wird es auch nächstes Jahr wieder den Ausflug zur Sommerrodelbahn nach Wald-Michelbach geben, kündigte Yvonne Schuhmann vom Arbeitskreis Jugend schon einmal an.

Ernstere Töne schlug da Kreisrat Fritz Bletzer an, der über die Arbeit aus dem Kreistag berichtete. So wisse der Kreis gar nicht mehr, wohin mit den vielen Asylbewerbern. Bletzer war sich sicher, dass dieses Thema auch auf Kommunen wie Hirschberg noch zukommen wird.