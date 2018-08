Hirschberg-Großsachsen. (ans) Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe beginnen am Montag, 4. August, Umbau- und Sanierungsarbeiten im Bereich der A 5-Anschlussstelle Hirschberg-Ost. Sprich: auf dem Autobahnzubringer in Höhe der Abfahrt gen Frankfurt. Voraussichtlich drei Monate würden die Bauarbeiten andauern, teilte das RP gestern in einer Pressemitteilung mit.

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 500.000 Euro und werden vom Bund und vom Land Baden-Württemberg getragen.

Durch den ständigen Verkehrszuwachs an der Anschlussstelle Hirschberg sei es nun auch notwendig, die Einmündung des Autobahnzubringers (L 541) auf die A 5 gen Frankfurt analog zum bereits bestehenden Kreisverkehrsplatz im westlichen Teil der Landesstraße umzubauen, so das RP. Die hierfür erforderlichen Arbeiten werden in zwei Bauphasen unterteilt.

In der ersten Phase wird der südliche Teil des Kreisels gebaut. Parallel hierzu erneuern die Arbeiter die Abfahrt zur Autobahn. In dieser Bauphase wird die Anschlussstelle Hirschberg-Ost für etwa zehn Wochen voll gesperrt. Der Verkehr auf der L 541, sprich dem Autobahnzubringer, wird an der Baustelle vorbeigeleitet. In der zweiten Phase erstellen die Arbeiter den nördlichen Teil des Kreisels mit den jeweiligen Anschlussästen zur Landesstraße. Gleichzeitig wird die Fahrbahndecke der L 541 erneuert. In dieser Bauphase muss zusätzlich zur Anschlussstelle auch die Landesstraße voll gesperrt werden.

Der Busverkehr wird während der gesamten Bauzeit umgeleitet. Die zu den einzelnen Bauphasen entsprechenden Umleitungen sind ausgeschildert. "Um den Umleitungsverkehr sicher abwickeln zu können, wird vorab an der Anschlussstelle Ladenburg ein provisorischer Kreisverkehrsplatz eingerichtet", kündigt das Regierungspräsidium an. Für diese Arbeiten ist eine Bauzeit von einer Woche vorgesehen. Die Maßnahmen zur Verkehrsführung wurden mit der Verkehrsbehörde und der Polizei abgestimmt und festgelegt.

Das RP bittet die Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungen zu benutzen, um die Belastungen für die Anwohner möglichst gering zu halten.

Info: Weitere Infos zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich unter www.mvi.baden-wuerttemberg.de; www.bmvbs.de - Rubrik Baustellen-Infosystem; www.baustellen-bw.de.