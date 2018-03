Hirschberg. (ans) Es war gestern eine der kürzesten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU): Lediglich 13 Minuten tagten die Mitglieder im Rathaus. Und das war auch kein Wunder: So befanden sich auf der Tagesordnung auch nur zwei Punkte. Einer davon war ein Bauantrag zum Neubau eines Bürogebäudes und einer Produktionshalle im Gewerbepark Hirschberg Süd.

Hier, in der Badener Straße 8, will sich eine Firma niederlassen, um Zubehörteile für Automobile zu entwickeln und zu produzieren. Deren Gebäude werden sich dann zwischen "EvoBus" und "Jumag Dampferzeuger" befinden. Der ATU hatte keine Probleme, dem Antrag des Unternehmens zuzustimmen. Warum sich der Ausschuss überhaupt mit dem Antrag befasste, erläuterte eingangs Bürgermeister Manuel Just. So will der Bauherr für sein Gebäude ein Satteldach; diese Dachform ist aber laut Bebauungsplan für dieses Gebiet ausgeschlossen.

"Man fand damals, dass Flachdächer zu einem Gewerbepark passen", erläuterte Just, wie einst der Bebauungsplan aufgestellt wurde. Zudem wollte man nicht, dass die Gebäude durch beispielsweise Satteldächer noch höher würden: Denn laut Bebauungsplan dürfen die Gebäude schon eine Traufhöhe von maximal 16 Metern erreichen. Bei Die geplante Produktionshalle soll aber sowieso nur 5,10 Meter hoch werden, das Bürogebäude 5,99 Meter. Zudem handele es sich mit fünf Grad Neigung um ein "flach geneigtes Satteldach", meinte Just. Hinzu kommt, dass es bereits zwei Satteldächer in der Goldbeck- und in der Badener Straße gibt. "Unser Ermessensspielraum reduziert sich also auf Null", erklärte der Bürgermeister.

Das fanden auch die Ausschussmitglieder: "Wir können es ja angesichts der anderen beiden Satteldächer gar nicht verbieten", schlussfolgerte Werner Volk (Freie Wähler). Und Karin Kunz meinte im Namen der CDU: "Wir sehen da kein Problem. Es ist ja quasi ein Flachdach - nur ein bisschen gehoben." Woraufhin Fraktionschef Dr. Jörg Boulanger witzelte: "Genau, ein gesatteltes Flachdach."

Zustimmung gab es zudem von Eva-Marie Pfefferle (SPD) und Oliver Reisig (FDP). Thomas Herdner (GLH) freute sich, dass sich hier ein Unternehmen ansiedelt, bei dem dann auch Hirschberger arbeiten könnten: "Eine prima Sache."