Hirschberg-Leutershausen. (ans) Der Vorsitzende des Fördervereins der Karl-Drais-Schule, Kurt Arnold, hat bei seinem aktuellen offenen Brief an Bürgermeister Manuel Just eine lange Mail-Empfängerliste - neben dem Gemeindeoberhaupt erhielt sein Werk auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

In dem Schreiben fordert Arnold, "dass das Thema ,Gemeinschaftsschule' neu aufgerollt wird". Als Begründung führt er die seiner Meinung nach hohe Anzahl an ungültigen Wahlzetteln beim Bürgerentscheid an. Er bittet den Bürgermeister zudem, diese Zettel "durch ein unabhängiges Gremium" prüfen zu lassen. "Es ist eigentlich nicht glaubhaft, dass circa 250 erwachsene Bürger und Bürgerinnen von Hirschberg beim Ja- oder Nein-Ankreuzen etwas falsch gemacht haben", findet Arnold.

In seiner ebenfalls offenen Antwort korrigiert ihn Just: "Am Sonntag gab es bei einem Abstimmungsabstand von 266 Stimmen keine 250 ungültigen Stimmen, sondern 193." Rechnerisch bedeute dies - "was wir wohl kaum unterstellen können": Selbst wenn alle ungültigen Stimmen mit "Ja" gestimmt hätten, wäre es trotzdem nicht zu einer Mehrheit für die Schule gekommen, erklärt der Bürgermeister. Der größte Teil der ungültigen Stimmen entfalle übrigens auf nicht ausgefüllte Stimmzettel, so Just. Als unabhängiges Gremium sei der Gemeindewahlausschuss tätig gewesen. Falls Arnold dennoch gegen das Ergebnis vorgehen wolle, müsse er sich ans Landratsamt wenden. "So wie ich ein ,Ja' für eine Schule akzeptiert und umgesetzt hätte, so habe ich als Demokart auch das ,Nein' zu akzeptieren", schreibt Just noch.