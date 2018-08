So sieht Glück aus: Manuel Just wird am 19. April als Bürgermeister der Gemeinde Hirschberg wiedergewählt. Seine Familie freut sich mit ihm. Foto: Bernhard Kreutzer

Von Laura Geyer

Hirschberg. Spannend war das Jahr 2015: Bürgermeister Manuel Just führte einen Wahlkampf gegen sich selbst - am Ende ziemlich erfolgreich. Hirschberg bekam einen Waldkindergarten, die Grundschule Großsachsen zwei Anbauten und die Martin-Stöhr-Schule ein neues Dach. Die KÖB kann sich vergrößern, vielleicht bald auch der Supermarkt im Sterzwinkel. Eine unerwartete Wendung nahm die unendliche Geschichte der Beleuchtung in der Leutershausener Straße. Was sonst noch alles geschah, zusammengefasst von A bis Z:

> A wie Ärztehaus: Nach rund vier Jahren der Planung, Vorbereitung und Bauzeit geht das Großsachsener Ärztehaus Mitte Juni in Betrieb. Hier gibt es nun medizinische Versorgung auf 1500 Quadratmetern. Am 16. Oktober wird die offizielle Einweihung gefeiert.

> B wie Betreutes Wohnen: Der "Wohnpark Mozartstraße" in Leutershausen ist auf einem guten Weg. Der Bebauungsplan ist verabschiedet, zur Projektvorstellung im Oktober kommen gut 200 Bürger. Mehr als 50 Hirschberger bewerben sich, am 11. Januar 2016 werden die 23 Wohnungen im Losverfahren vergeben. Baubeginn ist im Frühjahr.

> C wie Café Grenzenlos: Seit November treffen sich Einheimische und Flüchtlinge alle zwei Wochen im ehemaligen Jugendcafé in der Alten Schillerschule. Mitglieder des Runden Tischs Asyl haben das Café Grenzenlos liebevoll hergerichtet. Die Besucher können hier miteinander ins Gespräch kommen, Deutsch lernen, basteln oder Filme schauen.

> D wie Dachausbau: In ihrem 90. Jubiläumsjahr kann sich die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) einen lange gehegten Wunsch wahr machen: den Ausbau des Dachstuhls. Dank großzügiger Spenden und der von Gabriele Mihlan-Penk angestoßenen Talentaktion bekommt die Kirchengemeinde die dafür erforderliche Summe zusammen. Ende November geht’s los, bis Ostern 2016 soll die Baumaßnahme beendet sein.

> E wie Erich Dallinger: Am 31. März verliert Hirschberg mit Erich Dallinger ein Vorbild. Er stirbt kurz vor seinem 88. Geburtstag, rund 300 Menschen geben ihm das letzte Geleit. Erich Dallinger war mit der Gemeinde aufs Engste verwoben, als langjähriger Hauptamtsleiter, ehrenamtlich Aktiver, leidenschaftlicher Heimatkundler und Lokalreporter.

> F wie Feierstunde im Sportzentrum: In sattem Rot erstrahlt die im Juni fertiggestellte Laufbahn am Leutershausener Sportzentrum, die sanierten Kleinspielfelder leuchten saftig-grün. Im September weiht die Gemeinde die neuen Anlagen mit einer Feierstunde ein.

> G wie Gemeinschaftsschule: Die Genehmigung kommt Anfang Februar, im Sommer startet die Karl-Drais-Schule in Heddesheim mit 58 Fünftklässlern ihren Betrieb als Gemeinschaftsschule. Das Interesse an der neuen Schulform war groß: 93 Anmeldungen verzeichnete Rektor Jens Drescher im März, sieben davon aus Hirschberg.

> H wie Hohe Waid: Gegen die Pläne des Nachbarschaftsverbands, auf der Hohen Waid sogenannte Konzentrationszonen für Windkraftanlagen auszuweisen, regt sich Widerstand. Im Oktober bildet sich die Bürgerinitiative Gegenwind Hirschberg. Am 16. November übergeben die Aktiven 894 Unterschriften gegen die Ausweisung an Bürgermeister Manuel Just. Viele weitere Einwendungen gehen direkt beim Nachbarschaftsverband ein.

> I wie Investitionen in Betreuung und Bildung: Das Haushaltsjahr 2015 steht im Zeichen der Kinder. Je rund eine Million Euro fließen in die beiden Grundschulen. Auch in die Erschließung des Waldkindergartens investiert die Gemeinde (siehe "W"). Die Aula der Martin-Stöhr-Schule erstrahlt nach den Sommerferien in neuem Licht, die Grundschule Großsachen weiht ihre zwei Anbauten im September mit einem Richtfest ein.

> J wie Jubiläum der Einheitsgemeinde: 40 Jahre Hirschberg - das feiert die Gemeinde im Oktober mit einer Erinnerungsmatinee und einem Zeitzeugengespräch. Auch mehrere Vereine begehen dieses Jahr ihre Jubiläen, allen voran der Turnverein Großsachsen (siehe "T"), aber auch die KÖB (90 Jahre) oder der Schützenverein (50 Jahre).

> K wie Kämpfe im Vorstand: Beim Fußballverein Leutershausen endet die Jahresversammlung im Januar mit einem Eklat. Nach hitzigen Diskussionen mit dem Jugendausschuss nimmt der Vorsitzende Jürgen Pschowski seine knappe Wiederwahl nicht an. Ein Nachfolger findet sich drei Monate später in Edgar Brand. Auch beim Odenwaldklub Großsachsen kriselt es. Weil sich kein neuer Vorsitzender findet, steht die Auflösung im Raum. Felicitas Gärtig verhindert das bei der außerordentlichen Sitzung im November: Sie stellt sich für das Amt zur Verfügung, die Wanderfreunde wählen sie gerne.

> L wie Landessanierungsprogramm: Im September verabschiedet der Gemeinderat das Landessanierungsprogramm für den Leutershausener Ortskern, mit dem zum Beispiel die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden mit maximal 30 000 Euro gefördert wird. Das Programm soll bis Ende 2021 laufen.

> M wie Musik in Hirschberg: Jens Schlichting und Helmut Steger wollen die lokale Musikszene zusammenführen. In der Gründungsversammlung Anfang Juli heben sie den neuen Verein "Musik in Hirschberg" aus der Taufe. Zum dreistündigen "Auftakt!"-Konzert am 4. Oktober kommt ein Staraufgebot in die Gemeinde, von der Cellistin Katja Zakotnik bis zur Chanson-Erzählerin Virginie.

> N wie neue Kämmerin: Seit 1. Juli ist Anna Dorothea Schlaudraff Hirschbergs neue Kämmerin. Die 33-Jährige Finanzfachfrau kommt aus Süßen, einer Stadt bei Göppingen in der Größe Hirschbergs. Dass damit nach Simone Stier wieder eine Frau und wieder eine Diplom-Verwaltungswirtin aus dem Schwäbischen die Kämmerei übernimmt, ist laut Bürgermeister Manuel Just Zufall.

> O wie Ortsbildgestaltung: Hirschberg bekommt eine Stadtbaukommission. Der Gemeinderat wählt im Juni 25 Vertreter der Fraktionen, der Kirchen und Schulen, verschiedener Vereine und Organisationen sowie der Bürger. Auf der Grundlage der Ortsbildanalyse, die das Internationale Stadtbauatelier in Stuttgart erstellt, soll die Kommission Ziele definieren, Prioritäten setzen und Maßnahmen erarbeiten.

> P wie Pro-Kopf-Verschuldung: Der Schuldenstand der Gemeinde Hirschberg wächst. Im Jahr 2010 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 170 Euro, in 2015 ist sie auf 362 Euro angestiegen. Nächstes Jahr wird Hirschberg wohl den höchsten Kredit seiner Geschichte aufnehmen müssen: 2,3 Millionen Euro. Zum Ende des kommenden Jahres rechnet Bürgermeister Manuel Just daher mit einer Verschuldung von 420 Euro pro Einwohner.

> Q wie Quartierskonzept: Im September verabschiedet der Gemeinderat das Energetische Quartierskonzept für den Leutershausener Ortskern. Darin geht es unter anderem um den Aufbau eines Nahwärmenetzes, zumindest für die öffentlichen Gebäude wie die Heinrich-Beck-Halle. Laut Voruntersuchungen ist eine Anbindung der nicht-öffentlichen Gebäude nur schwer umsetzbar.

> R wie Rad- statt Autofahren: Hirschberg beteiligt sich im September erstmals am europaweiten Autofreien Tag. Die Bürger sollen damit für den Klimaschutz, aber auch für die spezifischen Verkehrsprobleme in der Gemeinde sensibilisiert werden.

> S wie Sterzwinkel: Bürgermeister Manuel Just wagt im Oktober einen neuen Vorstoß zur Vergrößerung des Supermarkts im Sterzwinkel. Neben diesem sollen ein Drogeriemarkt und ein Therapiezentrum mit Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie entstehen. Weil dafür ohnehin eine Bebauungsplanänderung nötig ist, soll nun ein Einzelhandelsgutachten prüfen, ob der Supermarkt von 800 auf 1200 Quadratmeter erweitert werden kann.

> T wie TVG: Seit 125 Jahren in Bewegung: Das feiert der Turnverein Germania (TVG) Großsachsen im großen Stil. Höhepunkt des Jubiläumsprogramms ist das Festbankett in der Sachsenhalle, mit Akrobatik-Acts aus dem "Palazzo", einer Feuershow und Mundart-Kabarett von Franz Kain. Einziger Wermutstropfen: Der Vorstand entscheidet sich wegen der vielen Termine, nicht bei der Großsachsener "Gassekerwe" mitzumachen. Sie fällt erneut aus.

> U wie unendliche Geschichte: Seit 13 Jahren fordert die CDU-Fraktion bei den Haushaltsberatungen die Beleuchtung der Leutershausener Straße zwischen Großsachsener Friedhof und Oberer Bergstraße - diesmal setzt sie sich dank der Unterstützung der Freien Wähler durch. Ende September dann das Aus: Matthias Dallinger (CDU) und Fritz Bletzer (FW) müssen sich beim Baubeschluss für befangen erklären, die Gegner der Straßenbeleuchtung lassen das Projekt mit zehn zu neun Stimmen platzen.

> V wie Verkehrsgutachten: Nachdem ein Frage- und Antragskatalog an das Straßenbauamt Anfang des Jahres keine nennenswerte Verbesserung des Hirschberger Verkehrsproblems bewirkt, beauftragt der Gemeinderat im November das Ingenieurbüro Habermehl & Follmann mit einem Gutachten. Der Landkreis übernimmt die Hälfte der Kosten, bleiben rund 20 000 Euro für die Gemeinde.

> W wie Waldkindergarten: Im Hirschberger Wald (dem die RNZ dieses Jahr eine eigene Serie widmete) geht es seit April rund: Mit zwei Kinder startet der Awo-Waldkindergarten seinen Ganztagsbetrieb. Die 20 Plätze der ersten Gruppe füllen sich schnell, nächstes Jahr kommt eine zweite dazu. Zwei Bauwagen bieten zur Not Schutz vor Kälte und Regen, außerdem eine Toilette und eine Küche, in der jeden Mittag gekocht wird.

> X wie x Bauanträge: Zahlreiche Bausachen bearbeitet der Ausschuss für Technik und Umwelt dieses Jahr. Darunter zum Beispiel den Antrag auf Umbau der alten Zollstation im südlichen Großsachsener Ortseingang: Nach Querelen wegen der Anzahl der Stellplätze stimmt das Gremium im Mai zu. Hier soll eine "Eventlocation" entstehen, vielleicht sogar einmal eine Gaststätte.

> Y wie Y-Achse: Bei der Bürgerinfo zur Unterbringung von Flüchtlingen am 9. Dezember zeigen die Referenten des Landratsamts den Hirschbergern eine Grafik: In einem Koordinatensystem ist eine Kurve zu sehen, sie steht für die Zahl der Flüchtlinge, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. In 2015 schlägt die Kurve auf der Y-Achse steil nach oben aus. Die Entwicklung geht auch an Hirschberg nicht vorbei: Die Gemeinde wird eine Gemeinschaftsunterkunft für die Anschlussunterbringung von rund 50 Menschen am Ende der Ladenburger Straße errichten. Zusätzlich baut der Rhein-Neckar-Kreis südlich des Hilfeleistungszentrums eine Unterkunft für bis zu 100 Flüchtlinge. Die ersten sollen Mitte Februar kommen.

> Z wie Zweite Amtszeit: Am 19. April machen die Hirschberger Manuel Just zum zweiten Mal zu ihrem Bürgermeister. Mit 40,2 Prozent liegt die Wahlbeteiligung bei nur einem Kandidaten höher als erwartet, davon sprechen knapp 98 Prozent Just ihr Vertrauen aus. Der alte und neue Bürgermeister kann mehr als zufrieden in seine zweite Amtszeit gehen, die am 1. Juli mit einer feierlichen Einführung beginnt.