Schriesheim. (nip) 115.000 feiernde Menschen, dazwischen Schlägereien, Pöbeleien und Diebstähle. Und vor allem sturzbetrunkene Jugendliche, teilweise im zarten Alter von 13 Jahren. Doch wie viel Gewalt war wirklich auf dem Mathaisemarkt 2013? Zu viel, finden die Grünen, die diesem Thema eine öffentliche Fraktionssitzung widmeten.

Kurzfristig hatte sich der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl Zeit genommen, um mit der Fraktion und interessierten Gästen über Möglichkeiten zu sprechen, den "Exzessen" zu begegnen. Vor allem auch zum Schutz der Besucher in den Abendstunden. Nicht wenige hätten Angst. Der mitgebrachte scharfe Alkohol sei ein Problem, die von außen anreisenden Jugendlichen würden bereits in Bussen und Bahnen "vortrinken", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer sinngemäß. Er bat die Landesregierung darum, eine Rechtsverordnung zu erlassen, mit der die Stadt kontrollieren dürfe und die Polizei Alkoholika beschlagnahmen könne. Eine solche Rechtsverordnung gab es bereits, doch das Kommunalrechtsamt erklärte, sie sei nicht zulässig. In Freiburg kassierte das Verwaltungsgericht eine entsprechende Polizeiverordnung.

Die Regierung sei dabei, eine abgespeckte, passgenaue und verfassungsfeste Rechtsform zu schaffen, teilte Sckerl mit. Am 24. Januar hätte Ministerpräsident Kretschmann erstmals einen Runden Tisch einberufen, um aus Einzellösungen in Kommunen einen allgemeingültigen Konsens zu finden. Beteiligt seien alle Ebenen von Jugendarbeit und Jugendschutz wie Schulen und Polizei. "Wir gucken uns alle Präventivgeschichten unter dem Motto 'best practise' an", sagte Sckerl. Erfolgreich sei ein Konzept der freiwilligen Selbstbeschränkung, dem sich die Gastronomie bei einigen Volksfesten unterwerfe. Das heißt, man verzichtet komplett auf den Ausschank harten Alkohols. Das käme dem Mathaisemarkt mit seinem Charakter als Weinfest auch entgegen.

Friedliches Fest mit Ausnahmen

Anderswo würden "Nachtwanderer" Jugendliche begleiten und Hilfs- und Beratungsstationen für die Dauer der Feste einrichten. Oder man verstärke in diesem Zeitrahmen die Testkäufe. Supermärkte treffen empfindliche Strafen, wenn sie Alkohol an Minderjährige abgeben: "Es gibt nicht die Supermaßnahme; in der Regel greifen Präventivmaßnahmen mittelfristig." Der Runde Tisch des Landes würde Schriesheim beratend unterstützen: "Ich würde mich nicht allein auf ordnungspolitische Maßnahmen verlassen", meinte Sckerl.

Er lenkte den Blick auf Heidelberg, wo die Untere Straße zum Brennpunkt geworden war. Mit einem 58-Punkte-Katalog sucht die Stadt der Lage dort Herr zu werden. Ein Schriesheimer erklärte, er plädiere für die Konzentration auf Prävention, damit der Mathaisemarkt so bestehen bleibe.

Der Abgeordnete betonte aber auch die aufklärende Rolle, die Familien zukomme. In der Grundwerteerziehung "klemme" es, obwohl so viel Geld wie nie in die Kinder investiert werde. Prävention und Aufklärung müsse ab dem Kindergarten beginnen; die Problematik fließe ein in die Revision der schulischen Bildungspläne. "Wir müssen das in den Schulen machen, denn zwingen können wir die Familien nicht, über Alkohol aufzuklären." Statistiken und Erfahrungen seien bei Festen wie dem Mathaisemarkt aber nie einheitlich. Höfer sagte: "Es war ein friedliches Fest, aber es gibt diese Ausnahmen. Wir müssen Maßnahmen an die Hand bekommen, um diesen zu begegnen."

Fraktionssprecher Christian Wolf ist dafür, an den Festsamstagen die Polizeipräsenz vor den zentralen Punkten am Festzelt und am Autoscooter zu verstärken. Barbara Schenk-Zitsch erklärte, sie sei inzwischen auch wieder für eine Polizeiverordnung. Probleme mit externen Schlägertrupps verschiedener Ethnien gebe es auch, sagte eine Mutter. Im sozialen Netzwerk "Facebook" beklagen Jugendliche zudem das aggressive Verhalten mancher Securitykräfte. Man sieht: Es gibt Gesprächsstoff für den Marktausschuss, der im April tagen soll.