Hemsbach. In der Woche ab dem 3. Juni beginnen die Bauarbeiten für die neue Brücke über die Kreisstraße 4229 in der Beethovenstraße (Landesstraße 3110) westlich der Bahnüberführung. Laut Kreisstraßenbauamt werden zuerst Baubehelfe für die Abstützung der späteren Baugrube hergestellt. Dafür wird jeweils ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr per Ampel geregelt. Eine weitere Ampel wird am Kurpfalzkreisel aufgestellt, um den Verkehr dort nicht durch wartende Fahrzeuge zu blockieren. Nach rund drei Wochen Bauzeit wird eine Behelfskonstruktion eingebaut, mit der die Baugrube einspurig überspannt wird. Darunter wird das neue Brückenbauwerk komplett hergestellt. Der Verkehr läuft dann wie zuvor auch mit Ampelregelung bis zur Fertigstellung Ende 2013. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreis beziffert die Baukosten auf rund 1,2 Millionen Euro. (RNZ/rl)