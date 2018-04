Spatenstich für die Heizzentrale im Neubaugebiet 'Lützelsachsen Ebene': Die Anlage nutzt die Abwärme einer Biogasanlage, die bislang in der Atmosphäre verpuffte. 'Das ist so klimaschonend wie effizient', erklärte Stadtwerke-Chef Peter Krämer (Dritter von rechts). Foto: bk

Von Nicoline Pilz

Weinheim-Lützelsachsen. Auch wenn das Blockheizkraftwerk von Landwirt Axel Großhans, von dem aus das Wärmenetz des Neubaugebiets "Lützelsachsen Ebene" gespeist wird, wegen Wartung oder Störung ausfallen sollte, müssen die Häuslebauer nicht frieren. Die Stadtwerke bauen seit gestern eine Heizzentrale, die in Spitzenlast-Zeiten, also zum Beispiel im Winter, einspringt und als Reservekessel dient.

Praktisch dabei: Die Anlage nutzt die Abwärme der Großhans'schen Biogasanlage, die bislang in der Atmosphäre verpuffte. "Das ist so klimaschonend wie effizient", erklärte Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke, gestern vor dem Spatenstich. Seit rund vier Jahren sei man in der Planung gewesen und wollte, so Krämer weiter, ursprünglich ein anderes Konzept verwirklichen.

Der Begriff Ökologie steht

auch für Kostenvorteile

Mit der Nutzung der Abwärme seien etliche Vorteile verbunden: Das Thema Ökologie spiele für potenzielle Grundstückskäufer eine wichtige Rolle, denn es stehe zugleich für Kostenvorteile einer Immobilie. In diesem Fall reiche ein einfacher Wärmetauscher aus, erklärte Krämer. 900 Meter Anbindungsleitung mussten von der Biogasanlage hin zum Standort der Heizzentrale verlegt werden. Darunter fiel der mit viel bürokratischem Aufwand und hohen Hürden verbundene Durchstich unterhalb der Bahnlinie. Insgesamt habe man 13,6 Kilometer Fernwärmeleitungen verlegt und somit jedes Haus angeschlossen. Mit dem Autohaus Sporer und dem Pilgerhaus seien bereits zwei Großkunden an das Wärmenetz "Lützelsachsen Ebene" angeschlossen. Zwei Privatkunden beziehen Biowärme, Verträge für weitere 22 sind offenbar geschlossen. Diese Häuser befinden sich noch im Bau.

Das gilt seit gestern auch für die Heizzentrale: Architekt Roland Träger aus Viernheim erläuterte, dass das 250 Quadratmeter große und einstöckige, mit Fotovoltaik ausgestattete Gebäude in seiner ersten Ausbaustufe Mitte Oktober in Betrieb gehen soll. Es hat Kapazitäten für einen weiteren Kessel und ein zusätzliches Blockheizkraftwerk und soll analog zum Ausbau des Neubaugebiets aufgerüstet werden. Die Investitionen beliefen sich auf eine Million Euro, die Preisgarantie für Kunden betrage vier Jahre, hieß es vonseiten der Stadtwerke.

Das Baugebiet hier sei eines der größten, die in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit einem privaten Erschließungsträger entstanden seien, hatte eingangs Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner erklärt. Wichtig sei der Stadt gewesen, den Standort für junge Familien attraktiv zu machen; immerhin erwarte man nun 1000 Neubürger. Anfangs sei er skeptisch gewesen, ob sich das Gebiet innerhalb von fünf Jahren füllt. "Jetzt sind wir zuversichtlich, dass es bald fertig besiedelt ist." Ein Gebiet, das offenbar Eile befördert: Der Bauantrag für die Heizzentrale, den er am 28. Januar gestellt habe, sei sieben Wochen später schon positiv beschieden worden, meinte der Architekt. Das sei "rekordverdächtig".