Edingen-Neckarhausen. (sti) Unerwünschte Dimensionen nahm gestern Nachmittag in Edingen das Abfackeln von Unkräutern an einem Wohnhaus im Zaunkönigweg an. Der Hausherr hatte mit Gasflasche und Brenner bereits einigem Kleingrünzeug, das in den Wegritzen ums Haus spross, den Garaus gemacht und war vorn am Gartentor fast fertig - da sprang ein Funke zwei Meter weit in die Koniferen-Hecke und setzte diese in Brand. Die Edingen-Neckarhäuser Feuerwehr war rasch zur Stelle. Mit Hilfe eine Tanklöschfahrzeugs konnten die Flammen gleich gelöscht werden. Ein Großteil der rund zweieinhalb Meter hohen Koniferen muss ersetzt werden, ebenso einige angekohlte Zaunbretter. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt.