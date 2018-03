Das friedliche Wetter trügte: In Ladenburg stehen stürmische Zeiten an. Foto: Sturm

Ladenburg. 265 Seiten hat der Entwurf des 44 Millionen Euro starken Haushaltsplans 2016, den die Ratsmitglieder am 8. und 9. März bei den Haushaltsberatungen durcharbeiten werden. Schon im Vorfeld fanden zahlreiche Ausschusssitzungen statt, denn dieses Jahr ziehen dunkle Wolken auf.

Am unbequemsten wird das Jahr wohl für die Sportvereine: Der Anbau einer Sporthalle an die Lobdengauhalle, der schon fast in trockenen Tüchern war, ist auf Eis gelegt. Planungsraten für die Umsetzung des Projekts sind im Haushalt nicht mehr abgebildet. Die Schließung des Industrieunternehmens Reckitt-Benckiser, das Mitte des Jahres nach Polen verlagert wird, macht der Stadt schwer zu schaffen. Es fallen nicht nur 250 Arbeitsplätze weg, sondern auch millionenschwere Gewerbesteuereinnahmen.

Erstes Ziel war es daher, die städtischen Einrichtungen aufrechtzuerhalten. "Diese Zielsetzung ist gelungen", sagte Stadtkämmerer Claus Hessenthaler im RNZ-Gespräch. Die Erstellung des Haushalts sei wieder eine "komplexe Angelegenheit" gewesen. Allerdings nicht schwieriger als in den Jahren zuvor. Hessenthaler, der sein "Handwerk" beim ehemaligen Bürgermeister Reinhold Schulz erlernte, ist Kummer gewohnt.

Hintergrund Geplante Ausgaben:

> Schulen: 1,7 Millionen Euro

> Kinderbetreuung: 1,3 Millionen Euro

> Sporthallen und Römerstadion: 700 000 Euro

> Gemeindestraßen: 700 000 Euro

> Grünpflege: 500 000 Euro

> Freibad: 450 000 Euro

> Stadtbibliothek: 300 000 Euro

> Straßenreinigung: 280 000 Euro

> Feuerwehr: 240 000 [+] Lesen Sie mehr Geplante Ausgaben:

> Schulen: 1,7 Millionen Euro

> Kinderbetreuung: 1,3 Millionen Euro

> Sporthallen und Römerstadion: 700 000 Euro

> Gemeindestraßen: 700 000 Euro

> Grünpflege: 500 000 Euro

> Freibad: 450 000 Euro

> Stadtbibliothek: 300 000 Euro

> Straßenreinigung: 280 000 Euro

> Feuerwehr: 240 000 Euro

> Musikschule: 240 000 Euro

> Lobdengaumuseum: 200 000 Euro

> Friedhofswesen: 200 000 Euro

> Straßenbeleuchtung: 200 000 Euro

> Aufwendung für Asylbewerber: 125 000 Euro

> Stadtarchiv: 100 000 Euro

> Volkshochschule: 95 000 Euro

> Personalratsarbeit: 40 000 Euro

> Weihnachtsmarkt: 35 000 Euro (stu)

[-] Weniger anzeigen

In keiner anderen Kommune im Rhein-Neckar-Kreis sind die Gewerbesteuerschwankungen so stark wie in Ladenburg. Im Vorfeld führte Hessenthaler daher zahlreiche Gespräche mit den Unternehmen, um einigermaßen abschätzen zu können, wie viel Geld in die Stadtkasse fließen wird. Unternehmerische Entscheidungen wie der Wegzug von Reckitt-Benckiser machen die Planungen aber schwer. Daher hat der Kämmerer die diesjährigen Gewerbesteuereinnahmen defensiv eingeschätzt. Fünfeinhalb Millionen Euro stehen im Haushalt auf der Einnahmenseite. Zum Vergleich: 2014 nahm die Stadt rund 13 Millionen Euro ein. "Wir können nicht weitermachen wie bisher, das wäre fahrlässig", sagte Hessenthaler.

Hessenthaler betont immer wieder, dass das Thema Steuereinnahmen und -ausgaben komplex sei. Wenn eine Kommune eine Million Euro Mehreinnahmen verbuchen kann, bleiben der Stadt letztendlich nur 200 000 Euro übrig. Umgekehrt gilt diese Zahl für einen Steuereinbruch. Die Stadt muss sich bei einem Minus von einer Million auf Einnahmeausfälle von 200 000 Euro einstellen.

Ein kompliziertes Umlageverfahren regelt die Ausgleichszahlungen. So profitieren steuerschwache Kommunen vom Ausgleichverfahren und Kommunen mit hohen Gewerbesteuereinnahmen speisen den Ausgleichstopf. Daher sei es wichtig, dass der Gigant SAP hohe Steuereinnahmen erwirtschaftet, sagte der Kämmerer. Walldorf zahlt in die Kreisumlage die höchsten Summen ein, davon wird in drei Jahren auch Ladenburg profitieren.

Aktuell ist die Lage noch nicht dramatisch. Derzeit hat die Stadt einen Schuldenstand von rund zehn Millionen Euro. Die Prokopfverschuldung lieg bei 910 Euro. Wichtig für die Finanzplanung aber ist die Entwicklung der Rücklagen und dieser Ausblick macht dem Kämmerer Sorgen. Zwar kann der Rücklage durch Grundstückserlöse in diesem Jahr noch einmal 2,4 Millionen Euro zugeführt werden (Grundstückserlös Martinsgärten), doch ab 2017 ziehen dunkle Wolken auf. Die Rücklage wird dann von 10,8 Millionen Euro auf 5,1 Millionen schmelzen. 2019 stehen nur noch 1,4 Millionen Euro in der Planung. Hessenthaler hofft, dass die vorsichtigen Prognosen bei der Gewerbesteuer nicht eintreffen werden. "Steuereinnahmen wären sehr hilfreich."

Hilfreich wäre es auch, wenn der kranke Verwaltungshaushalt endlich gesunden würde. Eigentlich sollte der Verwaltungshaushalt so finanzkräftig sein, dass eine positive Zuweisungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet wird. In Ladenburg ist dies nur schwer umzusetzen, was auch an den vielen Einrichtungen liegt. Museum, Musikschule, Freibad, Sportstätten und Stadtbibliothek kosten Geld (siehe Kasten), auch die Schulen der Stadt müssen unterhalten werden. Ob diese Entwicklung so weitergehen kann, bezweifeln die Räte. Noch kann aber verhindert werden, städtische Einrichtungen zu schließen.

Auch in noch so schwierigen Zeiten können die Investitionen nicht auf Null zurückgefahren werden. Der Bau der Sporthalle (3,1 Millionen Euro) wurde zwar auf Eis gelegt, aber den Bau einer gemeinsamen Schulmensa hat Bürgermeister Ziegler noch auf dem Schirm. Auch bereits bestehende Gebäude kosten Geld, nämlich für den Unterhalt. Hierfür sind 1,6 Millionen Euro eingestellt. Und das Personal muss bezahlt werden. Hierfür werden in diesem Jahr 7,5 Millionen Euro fällig. Das Fazit des Stadtkämmerers zum Haushaltsplanentwurf 2016 fällt noch positiv aus. "Auf die Steuereinbrüche hat man richtig reagiert. Es ist aber auch klar, dass wir noch mehr sparen müssen", sagte Hessenthaler. Wer sich nur auf Steuereinnahmen verlasse, der mache einen großen Fehler.