Weinheim. (web) Weil die grün-rote Landesregierung das Mindestalter für die Teilnahme an Kommunalwahlen von 18 auf 16 Jahre abgesenkt hat, sind beim Bürgerentscheid am Sonntag 1400 Erstwähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Das ist - gemessen an der Zahl von über 34.000 Wahlberechtigten - keine horrende Summe. Dennoch stehen die Weinheimer Jungwähler jetzt im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung zwischen der BI Breitwiesen und der Stadt.

OB Heiner Bernhard und Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner haben der BI gestern vorgeworfen, Jugendliche mit Falschinformationen zu ködern. Bernhard sprach von einer "Unmöglichkeit", die sich die BI geleistet habe. Die BI-Aktiven weisen das energisch zurück und rügen ihrerseits die Stadt, weil die "öffentliche Ressourcen und Steuergelder" nutze, um sich im "Meinungskampf" einen Vorteil zu verschaffen.

Hintergrund ist ein Schreiben an die "lieben Jung- und Erstwähler", das sechs BI-Aktive unterzeichnet und vergangene Woche verschickt hatten. Das städtische Wahlamt hatte der GAL-Fraktionssprecherin und BI-Aktiven Elisabeth Kramer die Adressen zur Verfügung gestellt - offenbar in der Annahme, Kramer vertrete die GAL. Denn Parteien haben das Recht, sich im Wahlkampf schriftlich an die Bürger zu wenden. Wie die Stadt im Nachhinein mitteilte, sieht sie diese Möglichkeit aber auch für eine Bürgerinitiative als gegeben an.

Das Problem betrifft den Inhalt der Briefe: So ruft die BI die Jugendlichen dazu auf, am Sonntag mit "Ja!" und damit für eine landwirtschaftliche Nutzung der Breitwiesen zu stimmen. Dabei stoßen der Verwaltung zwei Argumente der BI-Schreiber bitter auf: Zum einen warnt die BI die Jungwähler vor Firmen wie "Amazon". Zitat: "Wir möchten lieber mittelständisches Gewerbe und das Handwerk unterstützen - die brauchen auch nicht so viel Platz." Zum anderen erklärt die BI in dem Wahlaufruf, das Gebiet "Hammelsbrunnen" schützte sich aufgrund seiner für Unternehmen unattraktiven Lage "ganz gut selber" vor gewerblicher Bebauung. Keine Firma wolle dorthin, weshalb die Stadt nun in den Breitwiesen ein Gewerbegebiet plane.

Beide BI-Aussagen wertet Bernhard als "Falschinformationen". Er lies daher ein Schreiben an die Jungwähler verteilen, in dem er den BI-Aussagen widerspricht. Darin heißt es: "Der Flächennutzungsplan legt den Hammelsbrunnen als Gewerbefläche fest." Gehe der Bürgerentscheid mehrheitlich mit "Ja!" aus, werde dort die Entwicklung eines Gewerbegebiets verstärkt vorangetrieben. Auch hierfür gebe es Interessenten.

Nur wenn es am Ende mehr "Nein!"- als "Ja!"-Stimmen gebe, entfalle die Gewerbefläche "Hammelsbrunnen". Falsch sei auch die Warnung vor "Amazon" oder gar Großspeditionen: Ziel der Stadt sei es, Firmen mit einem Flächenbedarf von einem bis fünf Hektar anzusiedeln. "Amazon" brauche um die 20 Hektar.

Die Stadt bezieht sich in ihrer "Richtigstellung" allerdings auch auf ein Argument, das in der BI-Postwurfsendung gar nicht genannt wurde: Im Tiefgewann im Norden der Stadt könne, anders als von der BI behauptet, kein Gewerbe entstehen. Das Gebiet sei nämlich im Regionalplan der Metropolregion Rhein-Neckar als Freifläche für den Hochwasserschutz ausgewiesen, schreibt die Stadt.

Der Grünen-Landesparlamentarier Uli Sckerl sowie Elisabeth Kramer wiesen die BI-Schelte des OB gestern als "bösartig" zurück. "Die Stadt stellt unsere politischen Positionen als Falschinformationen hin. Offenbar liegen die Nerven blank." Dies dürfe aber nicht dazu führen, "Spielregeln zu verletzen". Sonst sei der Bürgerentscheid "anfechtbar" und das könne niemand wollen.

Bernhard und Fetzner unterstrichen ihrerseits die "Verpflichtung" einer Verwaltung, gerade Jugendliche korrekt zu informieren. "Was die BI gemacht hat, weist eine andere Qualität auf, als eine als Meinungsäußerung gezeichnete Stellungnahme in den Medien", so Bernhard.