Weinheim. (guz) Mit einem Negativergebnis von 778 000 Euro hat das Hallenbad Weinheim, ein Betriebszweig der Stadtwerke Weinheim, im Jahr 2010 abgeschlossen. Dies geht aus einem Schreiben des Oberbürgermeisters an die FDP-Fraktion hervor, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung beantragt hatte, diese Information künftig wieder in den jährlichen Bericht über die städtischen Finanzbeteiligungen aufzunehmen.

OB Heiner Bernhard hatte diesen Antrag in der Sitzung jedoch nicht zur Abstimmung zugelassen. Über die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens hatte sich daraufhin FDP-Stadtrat Günter Breiling kundig gemacht: "Ich habe weder in der Gemeindeordnung noch in der Geschäftsordnung des Gemeinderats einen Paragrafen gefunden, der die Nichtzulassung des von der FDP gestellten Antrags rechtfertigt, ein Umstand, der auch dem OB klar sein dürfte", so Breiling in einer Pressemitteilung, in der er auch bekannt gab, dass die FDP jetzt, da die gewünschten Informationen nachgereicht wurden, auf eine weitere Verfolgung des strittigen Vorgangs zu verzichten.

Die Zahlen allerdings hat sich die FDP-Fraktion genau angesehen: Von 2000 bis 2010 hat sich das Betriebsergebnis des Hallenbads Weinheim von minus 460 000 Euro auf minus 778 000 Euro verschlechtert. Diese Verschlechterung falle deutlich höher aus, als es der Entwicklung der Inflationsrate entspricht. Dennoch, so die FDP weiter, sei die Übertragung des Hallenbads an die Stadtwerke eine Erfolgsgeschichte. Der von der Stadt zu tragende Verlust lag 2010 nach Berücksichtigung von Steuern noch bei 623 327 Euro. Noch in den frühen 80er-Jahren, als das Hallenbad unter städtischer Regie betrieben wurde, betrug der städtische Zuschuss umgerechnet jährlich gut 550 000 Euro, ein Betrag, der sich unter dem Einfluss der Inflation bis heute nahezu verdoppelt hätte.