Weinheim. (keke) Rund 300 Besucher aus den Ortsteilen Lützelsachsen, Hohensachsen, Oberflockenbach und Rippenweier, aufgeteilt in mehrere "Fanblocks": So präsentierte sich am Donnerstagabend die Weinheimer Stadthalle bei der Vorstellung der Ergebnisse der Nutzerdialoge zum Reizthema "Hallen in Weinheim Süd".

Gut eine Stunde lang berichteten zunächst der Fachberater zum Thema Hallen, Jochen Wilfert, und Architekt Bernd Kopp gemeinsam mit Vertretern der Stadt über den aktuellen Stand des Großprojekts. "Wir streben eine Lösung an, mit der alle Ortsteile leben können", hatte zuvor OB Heiner Bernhard die Haltung der Verwaltung verdeutlicht.

Aufgrund der aus den Nutzerdialogen ermittelten "Mindestbedarfe" verringerten sich die ursprünglichen Gesamtkosten in Höhe von 3,33 Millionen für die Sanierung der Mehrzweckhalle in Hohensachsen unter Berücksichtigung der Eigenleistungen der Vereine auf 3,21 Millionen Euro. In Lützelsachsen reduzierten sie sich von 4,5 Millionen auf 3,15 Millionen Euro, und in Oberflockenbach sanken sie von 4,62 Millionen auf 4,39 Millionen Euro.

Gegenüber den ersten Kostenschätzungen im Volumen von etwa 12,5 Millionen Euro steht damit unter dem Strich einschließlich der Eigenleistungen der Vereine eine Kosteneinsparung von rund 1,7 Millionen Euro. Darin nicht eingerechnet sind mögliche Erlöse aus Grundstücksverkäufen.

Was die jährlichen Folgekosten betrifft, so schlagen diese mit 263.000 Euro (Hohensachsen), 317.000 Euro (Lützelsachsen) und 352.000 Euro (Oberflockenbach) zu Buche: Eine Einsparung in Folge der "Nutzerdialoge" im Umfang von 60.000 Euro. Als vorläufiger "Gewinner" des Ganzen darf sich Hohensachsen fühlen. Auf Nachfrage von Andrea Klitsche-Hiebel, der Sprecherin der Bürgerinitiative für den Erhalt der dortigen Mehrzweckhalle, räumte Bürgermeister Torsten Fetzner eine Priorität für die dringend erforderliche Dachsanierung der Halle ein. Im Entwurf für den Haushaltsplan 2014 seien hierfür Gelder vorgesehen. Ebenso klar sei aber, so Fetzner, dass man nicht alle Hallen gleichzeitig bauen könne.

"Wenn jemand warten musste, dann waren wir das 25 Jahre lang", forderte Werner Hermann die Spitzenposition auf der Prioritätenliste für Oberflockenbach, das auch Zukunftsfähigkeit und entsprechende Infrastrukturmaßnahmen brauche. Die "hohe Solidarität" unter allen Ortsteilen lobte der Abteilungsleiter Handball der TSG Lützelsachsen, Wolfgang Bock. Alle arbeiteten im Sinne einer innerhalb von drei Jahren zum Ziel führenden Lösung zusammen. Wenn man bedenke, dass darauf seit Jahrzehnten hingearbeitet worden sei, bedeute dies einen "Riesenschritt".

"Beteiligen Sie sich an unserer Arbeit, aber bauen Sie keine Luftschlösser", warnte Bock im gleichen Atemzug die Vertreter des kürzlich gegründeten Vereins "Pro Lützelsachsen" (ProLü). Als deren Sprecher hatte zuvor Architekt Uwe Beuchle Kritik an der Planung einer reinen Sporthalle geübt. Angesichts der zu erwartenden Bevölkerungszunahme erwachse innerhalb der Dorfgemeiná †schaft ein zusätzlicher Bedarf an einer kulturellen Begegnungsstätte, so Beuchle.

Durch die Verkaufserlöse aus den Neubaugebieten "Lützelsachsen West" und "Lützelsachsen Ebene" seien rund zehn Millionen Euro in die Stadtkasse gespült worden. Man brauche deshalb nicht auch noch das "Sandloch" als Baugebiet "verhökern". "Keine gute Idee" nannte Beuchle zudem das Ansinnen, der TSG die Bauherrenfunktion auf einem Grundstück der Stadt zu übertragen. Was wiederum Rainer Müller, den Vorsitzenden des Sportvereins, auf den Plan rief. Befürchtungen, die TSG würde darüber entscheiden, "wer in die Halle rein darf und wer nicht", seien "völlig absurd".

OB Heiner Bernhard hatte das letzte Wort. Über das weitere Vorgehen und in wie weit finanzielle Mittel bereit gestellt würden, entscheide der Gemeinderat. In seinen Augen wäre es "kontraproduktiv", wenn sich die Verwaltung schon vorab dazu äußern würde.

Info: Weitere Beratungen zum Thema stehen am 3. Dezember im Ortschaftsrat Hohensachsen (19.30 Uhr) sowie am 5. Dezember in Lützelsachsen (18.30 Uhr) und Oberflockenbach (20 Uhr) an. Die Entscheidung des Gemeinderats fällt am 11. Dezember.