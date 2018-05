Weinheim. (keke) Eindeutiger und überwältigender können ein Vertrauensvorschuss und Vertrauensbeweis für die bisher geleistete Arbeit kaum ausfallen: Mit 98,5 Prozent der abgegebenen Stimmen schickten die Sozialdemokraten den Bundestagsabgeordneten Lothar Binding (62), erneut in das Rennen um ein Bundestagsmandat im Herbst 2013. Binding hatte keinen Gegenkandidaten.

Basisdemokratisch orientiert, fand die gut zweistündige Nominierungskonferenz im Rolf-Engelbrecht-Haus erstmals als wahlkreisweite Mitgliederversammlung statt. In der Vergangenheit waren es stets die Delegierten der einzelnen Ortsvereine gewesen, die über den oder die Kandidaten abgestimmt hatten. 133 Anwesende von 2102 stimmberechtigten Genossen nutzten diese Gelegenheit. Lediglich eine(r) verweigerte Binding die Gefolgschaft, eine(r) enthielt sich der Stimme.

Verbalen Rückenwind erhielt Binding unter anderem vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck. Es gebe viele sachliche Gründe, warum Deutschland eine andere Politik und Männer wie Peer Steinbrück als Kanzler und Lothar Binding als ausgewiesene finanzpolitische Experten brauche, holte Beck in einer 35-minütigen Rede zum Rundumschlag gegen CDU/CSU, die "Restbestände der FDP" und die auf Grund gelaufene "Piraterei" aus. Binding, so Beck, biete die Garantie, dass eine "bürgernahe Politik, die mit den Menschen kommuniziert", nicht nur mitvertreten, sondern "in hochkarätiger Weise fachlich umgesetzt" werde.

Die Forderung nach wieder mehr Ehrlichkeit in der Politik und die "Notwendigkeit, viele Dinge in Deutschland vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen", hatte Beck zuvor in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Als "Skandal und Herausforderung" brandmarkte Beck neben der "programmierten Altersarmut", dass die Bundesregierung "nicht bereit und nicht in der Lage" sei, einen vernünftigen Mindestlohn auf die Reihe zu bekommen.

Als Reaktion auf die demografischen Veränderungen in der Gesellschaft forderte Beck mehr Geld für das Bildungssystem schon bei der frühkindlichen Erziehung und machte sich für eine Fortsetzung der Energiewende stark. Was den angestrebten Machtwechsel in Berlin von Schwarz-Gelb hin zu Rot-Grün betrifft, zeigte sich der rheinland-pfälzische Landesvater optimistisch. Voraussetzung dafür sei ein bis zum Herbst 2013 möglicher "Swing" ("Bei denen runter, bei uns rauf") an Wählerstimmen in einer Größenordnung von zwei bis drei Prozent.

In den Mittelpunkt seiner mit minutenlangem Beifall quittierten Rede hatte Binding zuvor den Begriff der "guten Arbeit" unter dem Motto "Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit" gestellt. Gute Arbeit sei nur durch eine gute Bildung zu erreichen und müsse von Integration und Inklusion begleitet sein, die auch Leistungsschwächere mit einbeziehe. "Europa ist mehr als der Euro", meinte der Heidelberger. Er machte sich darüber hinaus für eine soziale und politische Union, eine Weltwirtschaftsordnung in ökologischem Gleichgewicht und Gerechtigkeit insgesamt als Leitziel einer künftigen gesellschaftlichen Entwicklung stark.