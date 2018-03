Edingen-Neckarhausen. (joho) "Im Jahr 2007 haben wir die Idee entwickelt, 2013 sollen die Planungen durchgeführt werden, und 2015 die Umsetzung erfolgen. Die Einweihung könnte dann rechtzeitig zur 1250-Jahrfeier von Edingen im Jahr 2015 erfolgen", - so stellte sich Gemeinderat Gerd Brecht (Bündnis 90/Die Grünen) die Vorgehensweise für einen "Schönen Weg" vor. Dafür soll ein Experte beauftragt werden. Der Antrag, einen ortsteilverbindenden Naherholungsweg zu schaffen und geschützte beziehungsweise schützenswerte Grünbestände zu inventarisieren, lag dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zur Entscheidung vor.

Der Grünen-Antrag verfolgt mehrere Ziele: die Verbindung der Ortsteile Edingen, Neu-Edingen und Neckarhausen, den Erhalt der Artenvielfalt zum Nutzen der Naherholung und der Natur und die weitere Vernetzung der Biotope. Lehrpfade sollen eingebunden werden. Dadurch soll auch die Attraktivität der Gemeinde gesteigert werden. Ein Schwerpunkt der Neugestaltung soll am Stangenweg liegen. Da dieser für die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftsweg ist, sollen Gespräche mit den Landwirten wegen der Pflege von parallel verlaufenden Ackerrandstreifen erfolgen.

Die Verwaltung begrüße das, einige der Vorschläge seien schon von verschiedenen Akteuren umgesetzt oder begonnen worden, so Bürgermeister Roland Marsch. Hier nannte er unter anderem den Baumlehrpfad entlang des Neckars oder den Obstbaum-Lehrpfad, der beim Sport- und Freizeitzentrum entsteht. Zudem seien Biotope mit Hinweistafeln versehen und entlang der Spazierwege Bänke und Tische aufgestellt worden. Daran könne angeknüpft und im kommenden Haushalt vorsorglich 10 000 Euro eingeplant werden. Er sei grundsätzlich nicht dagegen, erklärte Helmut Koch (UBL-FDP/FWV). Allerdings sei der Stangenweg das Problem. "Hier fahren die Bauern, und es gab schon öfter Probleme mit Fußgängern und Radfahrern." Er regte an, dem Vorschlag von Ulf Wacker aus dem Bürgermeister-Wahlkampf 2007 zu folgen und den Weg mehr in Richtung Neu-Edingen zu verlegen. Detaillierte Wegeführungen sollten in der Agendasitzung behandelt werden, schlug Marsch dazu vor.

"Wir leben in einer Metropolregion und können froh sein, dass wir noch Landwirte haben", eröffnete Gerhard Hund seine Stellungnahme für die CDU. "Es wurde alles aufgeführt, was bereits gemacht wurde. Brauchen wir wirklich noch was?" Zudem habe er erhebliche Probleme, wenn er das Wort "Experte" höre, so Hund. "Da werden 10 000 Euro veranschlagt, später sind des dann 20 000 oder 50 000."

Hier konnte Marsch beruhigen: Das veranschlagte Geld habe die Gemeinde nicht für die Planung, sondern für eventuell benötigte Bänke und anderes vorgesehen. Dann könne seine Fraktion zustimmen, so Hund, und wandte sich sogleich dem zweiten Teil des Grünen-Antrages, der Erfassung schützenswerter Grünbestände, zu. "Einer Satzung, die bestimmt, was wir mit den Bäumen in unseren Gärten machen, stimmen wir nicht zu." Das sehe der Beschluss nicht vor, so Marsch. Es gehe ausschließlich um Außenbestände. Und wenn man Bestände schützen wolle, komme die Frage "wie?". Dann erst stehe eine Satzung im Raum.

Die Versammlung beschloss, den Antrag in den Agenda-Ausschuss zu verweisen. Dort sollen auch die Landwirte zu Wort kommen.