Ladenburg. (skb) Nachdem zwei große Ereignisse, "die erfolgreiche Landtagswahl und die weniger erfolgreiche Abstimmung", das Land beschäftigt haben, werde es im kommenden Jahr wohl ruhiger. "Zumindest, was die große Politik betrifft", vermutete GLL-Vorsitzender Bernhard Schwoerer-Böhning auf der gemeinsamen Jahreshauptversammlung von Grüner Liste Ladenburg (GLL) und der Ortsgruppe von Bündnis90/Die Grünen. Zu tun gibt es vor Ort freilich dennoch eine Menge.

Bündnis-Vorsitzende Ingrid Dreier nannte stichpunktartig Haushalt, Familien, Ausbau der Kinderbetreuung, Überarbeitung der Stadtbildsatzung hinsichtlich der Photovoltaikanlagen "zumindest in der Umgebung der Altstadt", der Sanierung des Carl-Benz-Gymnasiums ("sehe ich trotz Notwendigkeit nicht in trockenen Tüchern"), des baulichen Zustands des Jugendzentrums "Die Kiste" und des "nun wahrscheinlich später" kommenden S-Bahn-Ausbaus, den die Stadt mit 840 000 Euro mittragen muss.

Zuvor hatte die GLL-Fraktionsvorsitzende die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr ausführlich Revue passieren lassen, in dem die Katastrophe in Fukushima alle bewegte. Was auch in Mahnwachen zum Ausdruck kam. "Ein bisschen stolz" war Dreier, Zweitkandidatin nach Uli Sckerl, auf das drittbeste Ergebnis im Wahlkreis Weinheim. Die negativen Auswirkungen der Volksabstimmung, in der sich die Ladenburger mit über 53 Prozent für den Ausstieg aus Stuttgart 21 ausgesprochen haben, werde man "hier auf jeden Fall ganz hautnah spüren".

Zu den aktuellen Themen in Ladenburg zählt die Energiewende: "Ich hatte gehofft, dass die Stadt ihre Vorbildfunktion wahrnimmt", sagte Dreier enttäuscht. Tatsächlich bezieht die Stadt künftig 50 Prozent Ökostrom für öffentliche Gebäude. Derweil ist GLL-Stadtrat Alexander Spangenberg auf der Suche nach neuen Dächern für Photovoltaikanlagen im Gespräch mit Industrieunternehmen, nachdem die Anteile für die Anlage auf der erweiterten Merian-Realschule schnell verkauft waren und "etliche auf der Warteliste stehen".

Uneins war die Fraktion hinsichtlich der nächtlichen Beleuchtungspause, die nach Ansicht Dreiers bei glatten Straßen im Allgemeinen und um die Bachöffnung im Besonderen problematisch werden könne. Kontroverse Reaktionen zog und zieht die Verkehrsberuhigung in der Altstadt nach sich: "Spielzeugschachtel"-Inhaber Peter Schmidt hat sie als eine der Ursachen für die angekündigte Schließung genannt, Taxifahrer dagegen schätzen die Klarheit, wie GLL-Stadtrat Martin Schmollinger einwarf. "Auffällig ist", so Dreier, "dass die Neugasse zur Abkürzungsstrecke geworden ist." Ein Dilemma, so die Bündnis-Chefin weiter, sei für viele Eltern die Frage der Kinderbetreuung gewesen; dem GLL-Antrag, eine weitere Hortgruppe einzurichten, sei nicht stattgegeben worden: "Kein gutes Signal für Ladenburg." Dank Tagesmüttern und privaten Einrichtungen werde zwar der gesetzliche Mindeststandard erfüllt, aber "wir wissen, dass der Bedarf höher sein wird. Hier wird Ladenburg nachziehen müssen."

Dass man einem noch schwierigeren Haushaltsjahr als dem vergangenen entgegenblicke, gab Schmollinger zu bedenken. Zukunftsinvestitionen wie die CBG-Sanierung stünden an, im Hintergrund lauere der Sporthallenkollaps.

In Sachen Energiewende regte Alexander Spangenberg die Einrichtung eines "Runden Tisches Energie" an, der interessierte Bürger einbezieht. Überhaupt, griff Schwoerer-Böhning den Faden auf, müsse man dafür sorgen, dass der Bürger besser informiert werde - nachdrücklich monierte er die oft fehlende Transparenz mancher Ausgaben. Voraussetzung für die neue Politik von unten sei, "dass wir es mit mündigen, top-informierten Bürgern zu tun haben."

Nach von GLL-Revisor Andreas Mehl abgesegneter Kassenführung Paul Gerstenbergers und Entlastung des Vorstands bestätigten die bei den Bündnis-Grünen anstehenden Neuwahlen die bisherige Spitze: Ingrid Dreier bleibt Vorsitzende, Dr. Wolfram an der Heiden ihr Stellvertreter, und Martin Schmollinger kümmert sich ums Finanzielle.