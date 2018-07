Hirschberg. (ze) Die Kommunalwahl im Mai war bei der Jahreshauptversammlung der Grünen Liste Hirschberg (GLH) in der ehemaligen Schillerschule ein bestimmendes Thema. Zunächst blickte der GLH-Vorsitzende Egon Müller jedoch auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück, in dem die Diskussion um die Gemeinschaftsschule das kommunalpolitische Geschehen prägte.

"Der Bürgerentscheid hat viele Kräfte gebunden", erinnerte Müller die 15 GLH-Mitglieder an die Monate vor dem Bürgerentscheid. "Ich glaube, dass viele Gemeinderatskollegen nun gemerkt haben, was wir da gemacht haben", ging ebenso Fraktionsvorsitzender Jürgen Steinle bei seinem Bericht aus dem Gemeinderat auf das Thema ein. Dabei war er der Ansicht, dass sich in der Zwischenzeit vielleicht einige Gemeinderatsmitglieder anders entscheiden würden, wenn es um eine Gemeinschaftsschule für Hirschberg ginge. Er hob aber auch hervor, dass man die noch existierende Werkrealschule im Schulzweckverband mit Heddesheim aktiv mittragen müsse. Etwas weiter in die Zukunft blickte Gemeinderätin Monika Maul-Vogt, die sich dafür aussprach, weiter im Schulzweckverband mit Heddesheim zu bleiben, um nach Auslaufen der Bindung des Bürgerentscheids zu sehen, wie es um die Einführung einer Gemeinschaftsschule in Hirschberg steht.

Obwohl die Gemeinschaftsschule in der Gemeinde nun nicht kommt, ist eine Sanierung der Karl-Drais-Schule dringend notwendig. Steinle verwies darauf, dass bei der Prioritätenliste der anzugehenden Aufgaben in Hirschberg diese mit 1,3 Millionen Euro veranschlagte Sanierung an vorderster Stelle stand. Im Haushaltsplan für 2014 seien jedoch nur 100.000 Euro dafür vorgesehen. "Damit ist die Prioritätenliste Makulatur", wies Steinle auf das Missverhältnis von vorgesehenen Ausgaben und Notwendigkeit der Sanierung der Schule hin.

Ein großes Thema in Hirschberg ist immer der Verkehr. Dazu hatte man 2013 vorgeschlagen, in der Breitgasse Tempo 30 einzuführen und einen Zebrastreifen in Höhe des ehemaligen "nah und gut"-Marktes zu schaffen. Beides war vom Landratsamt abgelehnt worden. Die Begründung, dass zu wenige Fußgänger den Zebrastreifen benutzen würden, konnte Müller noch nachvollziehen. Dass aber Tempo 30 den Verkehrsabfluss behindern würde, war für ihn keine schlüssige Begründung. Arndt Weidler sah jedoch weniger in der Vorgehensweise des Landratsamtes das Problem als in der Hirschberger Verwaltung. "Wenn Bürgermeister Manuel Just sich entsprechend gegenüber dem Landratsamt positionieren würde, käme auch Tempo 30 in der Breitgasse", war sich Weidler sicher.

Landtagsabgeordneter Uli Sckerl ging dann vor allem auf das Verhältnis der grün-roten Landesregierung zu den Kommunen ein. "Die Kommunen sind zufrieden mit uns", betonte er. Das führte Sckerl vor allem auf die Leistungen zurück, die das Land für die Kommunen übernommen hat, wie etwa die Förderung der Kleinkindbetreuung. "Man kann mit dem, was wir gemacht haben, auch vor Ort punkten", blickte Sckerl positiv gestimmt in Richtung Kommunalwahl.

Für diese versprach Müller einen Frauenanteil von 50 Prozent auf der Kandidatenliste. Namen wollte er noch nicht nennen, nur so viel verriet er:. "Es werden auch neue Gesichter dabei sein."

Eine Wahl stand ebenfalls an, da Kassiererin Brigitte Bohr nach neun Jahren ihr Amt abgab. Zur Nachfolgerin wurde einstimmig Susanne Alizadeh gewählt.