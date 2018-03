Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Die Gassekerwe 2014 ist nicht tot. Sie lebt, unter anderem Namen, an neuem Ort und unter der einmaligen Regie der Gemeindeverwaltung als Interimslösung fort. Das teilte gestern Bürgermeister Manuel Just im Pressegespräch mit, wobei er deutlich machte, dass es keinesfalls Kernaufgabe der Verwaltung werde, eine solche Veranstaltung auch künftig zu organisieren.

Er habe aber schon bei der Jahreshauptversammlung des TVG Großsachsen, als Vorsitzender Andreas Stadler erkennen ließ, dass sich der Verein aus der Gassekerwe zurückziehen werde, in seinem Grußwort eine Alternative angedeutet. Eine Alternative, die den Haushaltsansatz in "mittlerer vierstelliger Höhe", wobei es sich um circa 6000 Euro handelt, nicht überschreiten dürfe. Daraufhin habe man sich Gedanken gemacht und könne sich folgendes Konzept vorstellen: Am Samstag, 30. August, findet im Tabakhof in Großsachsen von morgens bis abends eine Art "Gassekerwe" statt, der man aber den Namen "Hoffest" verleihen werde. Schon um die Unterscheidung zur sonst üblichen zweitätigen Gassekerwe zu unterstreichen. Den Termin selbst hält Just persönlich zwar für nicht "optimal", weil er in die Ferien falle und man befürchten müsse, dass viele noch in Urlaub seien. Aber der Veranstaltungskalender sei ja für dieses Jahr bereits festgezurrt gewesen. Und an jedem anderen Wochenende seien eben auch Termine eingetragen, denen man keine Konkurrenz machen wolle.

Wegen der Bauarbeiten und Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Marktplatzes mit Alter Turnhalle und Ärztehaus werde man in den Tabakhof ausweichen, wo die Gemeinde für eine Bühne und eine adäquate Möblierung sorgen wird. Hier könne man sich viel Gutes von der BDS-Veranstaltung "Jazz uff de Gass" abschauen. "Das wird sicher keinen Lounge-Charakter haben, aber stilvoll werden", meint Just. Derzeit laufen Gespräche mit zwei, drei Vereinen, weil es auch wieder einen Flohmarkt voraussichtlich in der Kirchgasse geben soll. Die Eröffnung des Hoffests mit Proklamation soll mittags stattfinden, davor ein Frühschoppen für Senioren. Nachmittags und abends stehen Kindertheater und Live-Musik mit einer Coverband auf dem Programm. Die Bewirtung auf dem Platz werde ein Verein übernehmen. Ein genauer Ablaufplan folgt. "Es ist uns wichtig, wenn wir das schon organisieren, das einzubinden, was das Fest im Wesentlichen bislang ausgemacht hat", erklärte Just. Und das seien eben besagte Elemente.

Wie es mit der Gassekerwe künftig weitergeht, sei noch offen. "Wir wollten aber kein Vakuum entstehen lassen, denn die Gefahr besteht, wenn es einmal ausfällt, dass das dann für immer ist." Gleichzeitig betonte der Bürgermeister noch einmal, dass die Gemeinde hier "lediglich in die Bresche" springe. Klar sei auch, dass der Personalaufwand bei einem eintägigen Fest deutlich geringer sei. Womöglich ist das ein Zukunftskonzept, auch wenn Just das so nicht formulierte.