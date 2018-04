Hirschberg-Großsachsen. (ans) Der Hirschberger Ortsteil steht Kopf: "Großsaase" feiert Gassekerwe. Schon am Freitagabend begann die bunte Sause mit dem Handballerabend. Gemütlich saß man hier zusammen auf dem Marktplatz, dem Zentrum der "Großsaasemer Gassekerwe".

Am Samstag und Sonntag ist volles Programm geboten: vom Flohmarkt in der Kirchgasse am Samstagmorgen über die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Manuel Just am Mittag bis zum gemütlichen Hock am Abend auf dem Marktplatz. Ein Höhepunkt am Sonntag: die Krönung des Gassekerwe-Bojmoschters. An allen Tagen gibt es auch viel Programm für die Kinder - Theater, Apfelbachrennen und -Regatta.

Den Abschluss der Gassekerwe bildet am Montag der Seniorennachmittag. Die RNZ hat mit einer Fotogalerie von Bernhard Kreutzer die schönsten Momente vom Kerwesamstag festgehalten.