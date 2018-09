Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Als kürzlich die Meldung die Runde machte, dass die SG Leutershausen sich aus der Gesamtgeschäftsstelle in der Hauptstraße zurückzieht und wieder in ihre alte Geschäftsstelle wechselt, dachten viele, hier habe es innerhalb der SGL mit der Bundesliga-Spielbetriebs-GmbH einen Hauskrach gegeben.

Doch dem war nicht so; der SGL-Gesamtverein braucht ganz einfach für seine über 1100 Mitglieder eine Geschäftsstelle, wo deren Leiterin Rosi Welling mit den Mitgliedern in aller Ruhe vereinsinterne Dinge besprechen kann, was zum Beispiel die Breitensportabteilungen betrifft. Das war bei dem Betrieb in der Hauptgeschäftsstelle oftmals nicht mehr der Fall gewesen.

Vor genau neun Jahren ist die frühere Geschäftsstelle der SGL in den gleichen Räumen schon einmal eröffnet worden, bevor sie in die Hauptstraße umzog. Das war eigentlich die kleine Wohnung des unvergessenen Bundesliga-Mannschaftsbetreuers Peter Hecht gewesen, der viel zu früh verstarb. Hier in den Räumen der alten Schillerschule in der Hölderlinstraße hat jetzt die Leiterin wieder ideale Voraussetzungen, um alles abwickeln zu können, was die Arbeit für den Hauptverein betrifft.

Neben einer Toilette und einer kleinen Küche gibt es ein Geschäftszimmer für die Leiterin und einen Versammlungsraum. Bevor jetzt die neue Geschäftsstelle bezogen wurde, hatte Vorsitzender Jürgen Welling hier bereits in den vergangenen Monaten Sitzungen abgehalten. Rosi Welling war damals schon Leiterin der Geschäftsstelle, als Hermann Müller das Amt des kommissarischen Vorsitzenden inne hatte und die neue Geschäftsstelle in der alten Schillerschule eröffnete. Ein Jahr später folgte ihm Professor Karl Köhl, der dann beim furchtbaren Tsunami in Thailand verschollen blieb.

Die erste Geschäftsstelle der SG Leutershausen befand sich jedoch in einem kleinen provisorischen Raum in der Heinrich-Beck-Halle. Der ehemalige Vorsitzende Reinhard Scheele besorgte das Inventar; und Margot Schmitt leitete viele Jahre die kleine Geschäftsstelle für den Gesamtverein.

In den vergangenen Wochen wurde in den neuen Räumen fieberhaft gesägt, gebohrt und gestrichen, neue Möbel angeschafft und die Wimpel, Bilder und Urkunden aufgehängt. Annegret und Walter Leitwein engagierten sich hier besonders und arbeiteten viele Stunden in den neuen Räumen. Jetzt war es so weit: SGL-Vereinschef Jürgen Welling stellte am Donnerstagmorgen offiziell die Geschäftsstelle vor. Er betonte, dass an diesem Ort jetzt auch Vorstands- und Ausschusssitzungen abgehalten werden können, was ein Vorteil sei, da die Akten vergangener Jahre hier lagern würden. Alles, was jedoch die Bundesligamannschaft anbelange, wie Dauerkartenbestellungen, Kartenwünsche oder Karten für die Heimspiele der SGL, werde weiterhin in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße bei Toto-Lotto Alice Raschke abgewickelt, so Welling.

Info: Die Öffnungszeiten der SGL-Geschäftsstelle: Montag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr. Zu erreichen ist sie unter Telefon 06201/51320, per Fax unter 0 62 01/ 50 91 74 oder E-Mail: rosi.welling@sgl-verein.de. Internet: www.sgl-verein.de.