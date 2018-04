Von Axel Sturm

Ladenburg. Bizarrer Streit in Ladenburg: Hier erhitzt eine gartenzwergähnliche Figur die Gemüter. Grund des Ärgers: "Gemüse Fritz" steht fast direkt über der Gedenktafel, die an die Existenz der jüdischen Synagoge in der Hauptstraße erinnert. Viele Bürger betrachten dies als Provokation und finden die Figur "pietätlos".

Am 22. Oktober 1940 endete die jahrhundertelange Geschichte der jüdischen Gemeinde Ladenburg. Bereits 1938 zerstörten SA- und SS-Männer die Inneneinrichtung der jüdischen Synagoge in der Hauptstraße 46, wobei die Schandtat der Nazis am nächsten Tag für ein Eintrittsgeld von 10 Pfennigen von der Bevölkerung besichtigt werden konnte.

Am 38. Jahrestag des Novemberpogroms brachte die Stadt Ladenburg im Jahre 1976 eine Gedenktafel am Gebäude Hauptstraße 46 an, um damit an die Existenz der jüdischen Synagoge und an das Leid der deportierten Menschen zu erinnern.

Der mittlerweile verstorbene Eigentümer des Gebäudes, der das Gelände der alten Synagoge erwarb, brachte dann vor über 30 Jahren fast genau über der Gedenktafel eine Figur an, die viele Bürger an einen Clown oder an einen Trunkenbold erinnert. Das Aufstellen der Figur bewerteten die Mitglieder des Arbeitskreises Jüdische Geschichte, der in Ladenburg für die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte verantwortlich ist, von Anfang an als Provokation. Auch dem damaligen Bürgermeister Reinhold Schulz gelang es nicht, den Eigentümer zur Entfernung der Figur über der jüdischen Gedenktafel an der ehemaligen Synagoge zu bewegen.

Nicht nur Bürgermeister Schulz, auch viele geschichtsbewusste Menschen waren entsetzt. Schulz, der als Mann der Versöhnung bekannt war, sprach offen von einer Schande, nicht zuletzt deswegen, weil die Gefühle der ehemaligen jüdischen Mitbürger bei ihrem Besuch im Jahre 1990 verletzt worden seien.

Kein Blatt vor den Mund nimmt auch die Sprecherin des Arbeitskreises Jüdische Geschichte, die Lehrerin Ingrid Wagner. Bei einer Führung anlässlich des Europäischen Tages der Jüdischen Kultur machte die Arbeitskreissprecherin ihrem Ärger erneut Luft.

"Wir sehen hier ein Beispiel, dass es auch heute noch Menschen ohne Gespür und Geschichtsbewusstsein gibt", bewertet Wagner die Figur als Provokation. Es sei eine Geschmacklosigkeit, was hier passiere und eine Verhöhnung der ehemaligen jüdischen Ladenburger Mitbürger.

Wagner führt immer wieder Gäste durch das jüdische Ladenburg, und alle Rundgangsteilnehmer seien der Meinung, dass es sich um eine große Peinlichkeit handeln würde. Die neue Eigentümerin des Gebäudes hätte sich nun mit der Anbringung von zwei Fackeln, um die Figur noch zusätzlich zu beleuchten, eine weitere Respektlosigkeit geleistet.

Der heutige Bürgermeister der Stadt, Rainer Ziegler, hat erst kürzlich das Gespräch mit der neuen Eigentümerin gesucht. "Natürlich hätte ich die Figur gerne weg, aber die Hauseigentümerin ist nicht bereit dazu. Dies ist bedauerlich, aber wir können es leider nicht ändern", sagte Ziegler der RNZ.

Juristisch besteht in der Tat keine Möglichkeit, gegen die "Geschmacklosigkeit" vorzugehen, bestätigt der Ladenburger Rechtsanwalt Manfred W. Ramm. Eine Störung der Religionsausübung sieht er nicht. Der Jurist, der Mitglied im Ladenburger Aktionsbündnis "Wir gegen Rechts" und im Verein der Antifaschisten ist, kritisierte das mangelnde Geschichtsbewusstsein, denn Menschen, die die Geschichte verstehen, würden so eine Provokation unterlassen. Der Sprecher des Aktionsbündnisses "Wir gegen Rechts", Pfarrer Markus Wittig, fehlt ebenfalls das Verständnis, weshalb eine derartige Figur an einer solchen Stelle stehen muss. "Für mich ist dies ein Stück weit pietätlos."

Die Eigentümerin des Hauses, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, kann die Aufregung nicht verstehen. Dass mit der Figur Gefühle verletzt werden könnten, sei nicht möglich. Sie sieht sich vielmehr der "Hetzkampagne einer bestimmten Person" ausgesetzt.

Die Figur "Gemüse-Fritz" erinnere lediglich an den früheren Besitzer, der hier ein Gemüsegeschäft betrieben habe. Beim Kauf des Hauses habe sie versprochen, die Figur nicht zu entfernen. "Ich bin eine ehrliche Frau, die ihre Versprechen einhält", sagte die Hausbesitzerin der RNZ. Es käme daher überhaupt nicht in Frage, die Figur zu entfernen. Sie behalte sich rechtliche Schritte vor, wenn die Hetzkampagne nicht beendet werde.