Ladenburg. (stu) Das Haus, in dem ehemals das Blumengeschäft Lippl untergebracht war, wird umfassend saniert. Das ist das Ergebnis ebenso umfassender Diskussionen im Technischen Ausschuss. Das Geschäftshaus in der "Neuen Anlage" ist das einzige Gebäude dieser Straße, an dem die Altstadtsatzung greift. Und dies sei auch gut so, meinte Stadtbildpfleger Egon Lackner am Mittwochabend. Seine Begründung: Das Geschäftshaus, in das ein Personal-Trainingsstudio, einziehen wird, habe "einfach Charme".

Lackner plädierte dafür, dass die Altstadtsatzung daher "nicht aufgeweicht" werden solle. Weil das Gebäude aber in der Randlage des Anwendungsgebietes liegt, konnte er mit einigen Kompromissen leben. So akzeptierte er den Einbau von vier Dachflächenfenstern, was laut Altstadtsatzung eigentlich nicht erlaubt ist. Der Stadtbildpfleger erinnerte daran, dass die Eingangstür aber mindestens sieben Zentimeter versetzt ins Gebäude angeschlagen werden muss. Auch die Klappläden und die Mauerabsätze sollen erhalten bleiben. Nicht zuletzt solle die Farbe des Hauses mit der Stadt abgesprochen werden. Lackner bezeichnete das Gebiet, in dem auch Erdbewegungen stattfinden, als "äußerst interessant". "Wir befinden uns im Bereich der Stadtmauer", erläuterte er. Zur Erinnerung: Erst kürzlich wurden bei Aushubarbeiten in der Zwingertgasse, die ganz in der Nähe der Neuen Anlage liegt, Teile der römischen Stadtmauer freigelegt (die RNZ berichtete).

Aus der nicht-öffentlichen Sitzung gab Bürgermeister Rainer Ziegler zwei Entscheidungen bekannt. Erneuert wird der Boden der Friedhofskapelle. Die Platten in der Trauerhalle seien gerissen. Die Ausschussmitglieder beschlossen, den kompletten Boden zu erneuern. Um die Beerdigungen nicht zu stören, werden die Arbeiten in kleinen Teilschritten ausgeführt. Insgesamt wird die Maßnahme rund 12 500 Euro kosten, berichtete der Mitarbeiter im Liegenschaftsamt, Götz Speyerer. Wann mit den Renovierungsarbeiten begonnen wird, sei noch nicht klar.

Die mächtige Rotbuche an der Bleiche, die dort seit über 100 Jahren steht, war eigentlich schon der Kettensäge geweiht. Der Pilzbefall des wertvollen Baumes ist schon so stark, dass mehrere Experten die Rodung empfahlen. Der stellvertretende Stadtbaumeister Gregor Völker hatte von einer neuen Untersuchungsmethode gehört, einer Schalltomografie, die den Zustand des Baumes genau beschreibt. Weil es sich um einen "ganz bedeutenden Baum" handele, wurden die Kosten in Höhe von 500 Euro für die Untersuchung investiert. Das Ergebnis ist erfreulich. Trotz des Pilzbefalls ist die Rotbuche noch in einem verkehrssicheren Zustand. Es werden daher nur Rückschnittarbeiten erfolgen.