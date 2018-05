Weinheim-Lützelsachsen. (pol/RNZ) Am Sonntag, gegen 23.47 Uhr, sind aus noch nicht geklärter Ursache Gegenstände in einer Garage in der Weinheimer Straße in Weinheim-Lützelsachsen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage, in der ein Auto und ein Motorrad abgestellt waren, bereits "im Vollbrand", berichtet Ralf Mittelbach von der Weinheimer Feuerwehr.

Der dicke schwarze Brandrauch habe sich rasant in der Straße ausgebreitet, die meterhohen Flammen, die aus der Garage schlugen, drohten auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen. Auf Grund der Situation vor Ort, sei zusätzlich die Abteilung Stadt mit dem Einsatzleitwagen, einem Löschfahrzeug und der Drehleiter alarmiert worden. Mit einer sogenannten Riegelstellung, berichtet Mittelbach weiter, bei der eine Wasserwand zwischen dem Brandobjekt und den angrenzenden Wohnhäusern aufgebaut wird, habe ein "Flammenüberschlag" auf die Nachbargebäude rechtzeitig verhindert werden können. Die Flammen habe man schnell unter Kontrolle bringen können. Nach einer halben Stunde sei das Feuer soweit gelöscht gewesen, es hätten nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden müssen.

Ein in der Garage abgestellter Opel Astra brannte völlig aus. Das Feuer beschädigte eine weitere Garage, auch ein Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren Weinheim und Hohensachsen-Lützelsachsen waren mit insgesamt 29 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt, berichtet die Polizei. Nach ersten Schätzungen sei ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache habe die Kriminalpolizei übernommen.