Das Land fördert einen Ausbau der Betreuung, wie sie derzeit in Ladenburg gehandhabt wird, nicht mehr - im Gegensatz zum Konzept der Ganztagsschule, an dem andere Gemeinden laut Bürgermeister Stefan Schmutz "intensiver dran" sind.

Über 190 Kinder werden vom "Haus des Kindes" derzeit in vier Hort- und acht Kernzeitgruppen betreut, unter anderem in jenem Container, der eine Stellplatzgenehmigung für drei weitere Jahre hat. Fotos (2): Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Wir bedauern außerordentlich, Ihnen […] mitteilen zu müssen, dass wir […] zum kommenden Schuljahr keinen Kernzeit-Betreuungsplatz zur Verfügung stellen können." Ein Schreiben der Stadt Ladenburg mit diesem bedeutungsschweren Satz erreichte kürzlich 15 Familien und sorgte für helles Entsetzen. Hatten die Eltern doch fest mit einem Platz gerechnet, sobald ihre Kinder im September zur Schule gehen. Denn die Unterrichtszeit von 8.45 bis 12.25 Uhr ist kaum vereinbar mit der Erwerbstätigkeit, von 15 Ferienwochen pro Jahr gar nicht zu reden.

"Wir haben keinen Plan B in der Tasche", sagt Lorraine Kiener ratlos, die kürzlich eine solche Absage erhielt. Im August hatte sie ihre Tochter telefonisch angemeldet und wurde im März seitens des Hauses des Kindes um einen ausgefüllten Anmeldebogen und Arbeitszeitenbeleg gebeten. Kurz darauf kam die Absage.

"Ich bin ein bisschen verwundert, weil man das Problem schon letztes Jahr kannte und das jetzt einfach so aussitzt", äußert sich eine weitere betroffene Mutter. Heutzutage seien schließlich 70 Prozent der Mütter berufstätig: "Ich finde, da muss die Stadt mit der Zeit gehen". Und das besonders vor dem Hintergrund, dass in Ladenburg neue Wohngebiete geplant beziehungsweise bereits im Bau sind.

Wie Lorraine Kiener in Gesprächen erfahren hat, bedeutet diese Betreuungsabsage für manche Familie nicht nur ein lästiges Problem, das sich notfalls mithilfe der Familie auffangen lässt, sondern komme quasi dem finanziellen Ruin gleich, wenn ein Arbeitsplatz aufgegeben werden muss. Wie aus dem noch von Altbürgermeister Rainer Ziegler unterzeichneten Schreiben der Stadt hervorgeht, ist die Nachfrage nach Kernzeitbetreuungsplätzen in den vergangenen Jahren ständig gestiegen, was auch für das kommende Schuljahr gilt.

Ein Thema, das in der nicht-öffentlichen Sitzung der Kinder- und Jugendkommission am 20. Februar dieses Jahres beraten wurde. Im Absage-Schreiben steht dazu: "Die Gemeindemitglieder haben dabei zum Ausdruck gebracht, dass sie der Kinderbetreuung in Ladenburg durchaus einen hohen Stellenwert und eine hohe Priorität in der kommunalen Aufgabenerfüllung einräumen, auch wenn dies im Fall von Kernzeitbetreuung keine Pflichtaufgabe ist."

Derzeit betreut das Haus des Kindes über 190 Kinder in vier Hort- und acht Kernzeitgruppen. Und wenngleich der Gemeinderat angesichts der aktuellen Warteliste die Notwendigkeit einer weiteren Gruppe "im Grunde" anerkenne, sei die Stadt "insbesondere aufgrund von leider nicht vorhandenen weiteren Betreuungsräumen nicht in der Lage, dem aus der Nachfrage resultierenden Bedarf […] zum neuen Schuljahr gerecht zu werden". Angeführt wird in Hinblick auf Personal- und Baukosten zudem die schwierige finanzielle Haushaltslage der Stadt.

Wie Bürgermeister Stefan Schmutz auf Anfrage mitteilte, hat sich die Situation seit Versenden der Absagen von seinem Amtsvorgänger ein wenig entspannt. Zum einen seien mittlerweile drei Plätze durch Kündigungen frei geworden. Zudem konnte allen Eltern ein - zwar teurerer, aber auch mit mehr Leistungen verbundener - Hortplatz angeboten werden, den drei wahrgenommen haben.

Von zunächst 15 Kindern stehen also aktuell noch neun auf der Altstadt-Warteliste, während in der Weststadt ab September noch vier der dort insgesamt 39 Kernzeitplätze vergeben werden können. Auch für die verbleibenden Familien sei die Lage nicht hoffnungslos, zum einen durch mögliche weitere Kündigungen oder durch eine temporäre Überbelegung. Mit der "Haus des Kindes"-Leitung müsse gegebenenfalls über eine Erhöhung der bisherigen Gruppenstärke von 15 auf 16 Kinder gesprochen werden, so Schmutz.

Gesetzlich verankert ist der Anspruch auf einen Betreuungsplatz nicht, doch "wir versuchen das Äußerste im Rahmen der vorhandenen Mittel", so Schmutz, der sich bewusst ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark in den Fokus rücke. "Die Rolle der Frau hat sich gewandelt und die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wird zunehmen". Das wirke sich entsprechend auf die Betreuungssituation aus.

Letztere sei aber angesichts ihrer derzeitigen Handhabung dennoch ein schwieriges Feld insofern, als das Land einen Ausbau nicht mehr fördere. Daher steht die Verwaltung nicht zuletzt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vor einer Abwägungsentscheidung: Weiter den bisherigen Weg beschreiten oder sich öffnen für neue Entwicklungen, die gefördert würden?

An diesem Punkt ploppt unweigerlich das Stichwort "Ganztagsschule" auf. Eine Debatte darüber will der Bürgermeister nicht ausschließen, unterstreicht aber zugleich: "Ich kann an dieser Stelle nur Bereitschaft signalisieren, möchte aber keine Zwangsbeglückung."

Für das Format der Ganztagsschule, an der andere Kommunen laut Schmutz "intensiver dran" sind, fließen Zuschüsse, und was die personelle Abdeckung anbelangt, sei das Land in der Pflicht. Allerdings brauche es Akteure, um das Thema anzustoßen: Eltern, die dies wollen, und Schulen, die bereit sind, entsprechende pädagogische Konzepte auszuarbeiten.

Vor solchen Überlegungen verlieren Planungen, das Haus des Kindes zu erweitern, um die aktuellen Betreuungsmöglichkeiten in ihrer jetzigen Form zu erweitern, ein wenig an Standfestigkeit. Der im Außenbereich befindliche Container, der früher der Erich-Kästner-Schule als Musikraum diente, bleibt zwar nicht für die Ewigkeit, hat aber noch eine Stellplatzgenehmigung für die nächsten drei Jahre.

Für die Planung eines Anbaus an die Einrichtung ist im aktuellen Haushalt ein Ansatz in Höhe von 50.000 Euro aufgenommen. Weit kommt man damit allerdings nicht; für Schmutz stellt sich die Frage, "inwieweit wir hier investieren wollen", und er bezieht klar Position: "Ich würde eher den Wunsch äußern, dass man das Thema Ganztagsschule dahin gehend diskutiert, ob das ein gangbarer Weg ist."

Der Situation in Ladenburg, wo aktuell mehr Kernzeit- als Hortplätze nachgefragt werden, ist er sich bewusst: "Unser Ziel ist, dass die Zahl der Familien in Ladenburg wächst." Dass damit zugleich die öffentliche Infrastruktur auf die Zukunft ausgerichtet werden müsse, stehe außer Frage - angefangen bei der Zahl der Klassenzimmer über Spielplätze bis hin zum Betreuungsangebot.

Bezüglich Letzterem stellt er nochmals heraus: "Wir haben derzeit kein Betreuungsproblem", zumal allen Kernzeit-Interessenten alternativ Hort-Plätze angeboten werden konnten. "Einer steigenden Nachfrage gilt es jedoch auch in Zukunft gerecht zu werden."