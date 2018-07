Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war ein bisschen wie im Märchen "Schneewittchen", wo jedem der sieben Zwerge irgendetwas vom Tellerchen fehlt. Nur deutlich weniger märchenhaft: Etliche Jungs der B-Mannschaft in der Spielgemeinschaft Kurpfalz Unterer Neckar, die montagsabends im Sport- und Freizeitzentrum trainiert, vermissten nach ihrer Rückkehr in die Kabine am 7. November ebenfalls alles Mögliche.

Bei Dante waren es Schuhe, einem anderen fehlte die Hose, fünf Geldbeutel und neun Handys waren auch weg. "Der Dieb muss in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr in der Umkleide gewesen sein", stellt Co-Trainer Tahir Nitaj fest. Er rief an jenem Abend gleich bei der Polizei an und meldete den Vorfall.

App ortete eines der geklauten Handys

"Warte mal", habe dann Mika eingeworfen. Ihm war sein iPhone geklaut worden, auf das er glücklicherweise die App "Mein iPhone suchen" geladen hatte. Mithilfe eines anderen iOS-Geräts lässt sich damit das eigene iPhone auf einer Karte orten. Eines der umstehenden Mädchen konnte aushelfen: "Mika hat dann gesehen, dass sein Handy Richtung Real unterwegs sein muss", schildern Vincent, Adrian, Tobias, Louis, Aqib und Dante. Emre und Mika, beide bei der Suche nach dem Täter ebenso wie Tobias an vorderster Stelle mit dabei, fehlen im Gespräch mit der RNZ krankheitsbedingt.

Nochmaliges Nachschauen mit der Suchfunktion ließ den Schluss zu, dass Mikas iPhone unterdessen Richtung Autohaus Metz wanderte. Trainer, Jungs, drei Mädchen und einige Eltern stiegen ins Auto und machten sich auf die Suche. "Beim Metz waren wir nah dran, aber nicht nah genug", sagt der Co-Trainer.

Die rund zehnköpfige Gruppe teilte sich auf, um die Straßenbahnhaltestellen Richtung Mannheim und Heidelberg abzusuchen. Am Haltepunkt in Richtung Mannheim trafen sie auf einen jungen Mann, der eine Tasche neben sich stehen hatte. "Er hat behauptet, dass zwei andere Jungs die Tasche da abgestellt hätten und dass sie ihm nicht gehören würde", schildert Nitaj.

Allerdings hatte Emre da bereits die Tasche geöffnet und seine Jacke gefunden; der Täter schubste ihn weg und rannte los, Mika, Emre und Tobias immer hinterher. Der Dieb, ein 25 Jahre alter Mann aus Litauen, machte sich über die Bahngleise davon in Richtung Mannheimer Straße. Im Hof eines Bürogebäudes stellten ihn seine Verfolger: "Die Jungs waren einfach zu schnell für ihn. Kein Dieb sollte Sportler beklauen", sagt der Co-Trainer. Mika habe den Litauer gepackt und festgehalten, bis die Eltern und dann auch die Polizei eintrafen.

Der Mann habe sich nicht gewehrt, "der konnte nicht mehr, musste sich erstmal eine Zigarette anzünden", und das Diebesgut sofort "rausgerückt", erzählen die Jungs. "Groß war er nicht, aber durchaus sportlich. Mir hat er gesagt, er sei drogenabhängig", sagt Nitaj. Ob das stimme, wisse er natürlich nicht. Er glaubt, dass der Dieb ein Profi war: "Er hat unterwegs alle Sim-Karten aus den Handys entfernt und weggeworfen."

Und immerhin war er noch so dreist, der Polizei gegenüber zu behaupten, die 45 Euro, die er Dante aus dem Geldbeutel gestohlen hatte, seien sein Geld. "Er hat jetzt sogar meinen einen Dollar. Ich frage mich, was er hier damit anfangen will", klagt der junge Fußballer, der an der Verfolgungsjagd mangels Schuhen barfuß teilnahm. Das Geld habe ihm die Polizei nicht wiedergegeben, meint er betrübt.

Hatten die Jungs Angst bei der Verfolgung? Schließlich wussten sie ja nicht, ob der Dieb bewaffnet war. Waren die zwischenzeitlich informierten Eltern dann am Ende doch irgendwie verärgert? Nein. Die Fußballer schütteln erneut die Köpfe. "Naja, meine Mutter war etwas besorgt", murmelt einer von ihnen. Ob sie nicht leichtsinnig waren? "Die Gruppe war ja groß und Erwachsene waren immer dabei", meint Tahir Nitaj, der selbst Kinder hat.

Auch von der Polizei kommt Lob für den Mut der Jugendlichen: "In dem Fall würde ich jetzt sagen: gut gemacht", so Pressesprecher Dieter Klumpp. Grundsätzlich gelte bei jeder Art von Zivilcourage aber immer, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Zwar fördere die Polizei den Grundsatz "Tu was!", wenn sich dadurch aber jemand verletze, sei niemandem geholfen, so Klumpp: "Man sollte nicht zum Held werden wollen." Wichtig sei daher stets, die 110 anzurufen. So hat es die B-Jugend ja auch gemacht.

Co-Trainer Nitaj ergänzt: "Ganz ehrlich, wenn es nur die Sportsachen gewesen wären, die man ihnen geklaut hat, wären sie nicht sogleich hinter dem Dieb hergelaufen. Und diese Jungs sind wirklich schnell… Aber weil es um ihre Handys ging, waren sie wirklich hart betroffen. Das mit der Ortung war eine gute Idee."