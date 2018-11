Edingen-Neckarhausen. (nip) Der DRK-Ortsverband Neckarhausen hat sein Sitzungsintervall geändert, um zeitnah übers vergangene Jahr berichten zu können. Viele waren es nicht, die zur Hauptversammlung in die "Neckarperle" gekommen waren, was angesichts einer schwierigen Entwicklung auch nicht wundert.

Schon vor zwei Jahren sagte Vorsitzender Hans-Peter Ries, es bedürfe "künftig besonderer Anstrengungen", um Aktive zu finden und die Jugendarbeit neu zu beleben. Beides ist noch nicht gelungen. Die Zahl der Aktiven sank weiter auf aktuell elf, eine Jugendgruppe fehlt trotz drei ausgebildeter Jugendleiter nach wie vor, und nach dem Rückzug von Jutta Metz-Wolf liegt seit vergangenem Jahr nun auch die Seniorenarbeit brach. Ries' Appell über die Medien verhallte ungehört. Dennoch zeigte er sich optimistisch. Trotz mancherlei Rückschlägen sei 2011 harmonisch und "zufriedenstellend" verlaufen. Möglicherweise könne man in der Jugendarbeit mit anderen Ortsverbänden kooperieren. Jedenfalls müsse man sich "ernsthaft Gedanken machen", gerade was die Gewinnung von Nachwuchs angehe. "Unsere Aufgabe ist so wichtig; man sieht uns halt nicht jeden Tag mit Blaulicht und Martinshorn durch die Straßen fahren."

Ein anderer Appell des Vorsitzenden zeigte hingegen Wirkung: Nach einem Schreiben an die politischen Gruppierungen wegen des stetig maroder werdenden Vereinsheims in der Fichtenstraße, kamen SPD und Unabhängige Bürgerliste zum Vor-Ort-Termin. Es gehe um Reparaturen und kleine Verbesserungen, nicht darum, das Vereinsheim "zu vergolden", sagte Ries. Das habe der Gemeinderat nun auch verstanden.

So könnte man auf der brach liegenden Grünfläche so günstig wie möglich einen Carport für die DRK-Fahrzeuge errichten. Ein kleines Vordach zum Kellerabgang würde verhindern, dass Laub die Gullys verstopfe und dadurch Wasser in den Keller laufe. Ohnehin biete sich der geräumige Keller, vor Jahren in Eigenleistung nutzbar gemacht, als Materiallager an. Wenn man die drei stabilen Öltanks darin entferne: "Jeder Schrotthändler wird sich darüber freuen", so Ries weiter. 15 000 Euro seien nun im Haushalt eingestellt. "Damit lässt sich einiges bewirken." Er favorisiere, zunächst die Fahrzeuge geschützt unterbringen zu können. Als "Zukunftsmusik" bezeichnete er eine wiederum kostengünstige Erweiterung "hintenraus" um drei bis vier Meter. Eine Bodenplatte und ein Glasanbau wären dafür wohl ausreichend.

Der immer wieder thematisierten Fusion mit Edingen erteilte Ries eine Absage. Man wolle selbstständig bleiben, schließlich trage man sich durch Spenden auch selbst. An Dienststunden seien im vergangenen Jahr 1331 zusammengekommen, zwölf Mal wurde das Helfer-vor-Ort-System angefragt, zwei Einsätze waren dabei lebensrettend. Wegen der drastisch gesunkenen Anzahl von Blutspendern, werde es künftig nur noch eine Blutspende geben, kündigte Ries an. Neu dabei: Ab Herbst ersetzt eine bundesweit einsetzbare Chipkarte den alten Blutspendeausweis. Erfreulich dann auch der Kassenbericht von Ruth Birkhof mit einem Plus im vierstelligen Bereich. Weiterhin vakant ist der Posten des Zweiten Vorsitzenden. "Wir suchen und brauchen aber dringend jemanden", so Ries.