Schriesheim. (cab) Für Rettungs- und Sicherheitskräfte verlief's bisher ruhig, das Straßenfest. Das Rote Kreuz (DRK), heuer mit neuem Stützpunkt in der Heidelberger Straße 28, hatte nur ein paar Wunden zu verpflastern. Fünf Erstversorgungen resümierte Bereitschaftsleiterin Stefanie Zöllner. In Sachen Alkohol gab es gar nur ein Vorkommnis. Gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen brauchte ein älterer Gast von auswärts DRK-Hilfe. Eine Frau erlitt zudem einen Schwächeanfall.

Auch die Polizei hatte am Wochenende nicht viel zu berichten vom Straßenfest. Am OEG-Bahnhof wurden Fahrräder mutwillig demoliert. Zudem ging die Schaufensterscheibe des Schuhhauses Kimmel in der Kirchstraße am Samstag kaputt. Mehr haben die diensthabenden Beamten am Wochenende nicht protokolliert.

Warum das Schaufenster einen Riss bekam, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Beim Straßenfest erzählte man sich gestern, bei einer Rangelei sei ein Jugendlicher mit dem Kopf voran gegen die Scheibe geknallt. Die Polizei konnte das nicht bestätigen und machte über die Ursache der Beschädigung keine Angaben. Bekannt ist dagegen, dass die Feuerwehr das angeknackste Glas bei Kimmel am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit Klebefolie sicherte. Auch sonst hatten Kommandant Oliver Scherer und seine Kameraden am Samstag gut zu tun. Im Blütenweg mussten zwei Ziegen aus einem weitmaschigen Zaun befreit werden, und in der St.-Wolfgang-Straße krachte ein Autofahrer in einen Lichtschacht, als er aus einer Ausfahrt in die Straße einbiegen wollte. Ohne das Hebekissen der Feuerwehr kam der Wagen nicht mehr frei.