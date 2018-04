Weinheim. (keke) "Das Wichtigste ist die Reset-Taste, wenn man einen Ausritt ins Gras gemacht hat": Dr. Rainer Kuntz, Leiter des Bildungszentrums der Unternehmensgruppe Freudenberg, lacht. Im Pulk von gut einem Dutzend Jugendlichen steht er neben einem roten Boliden und vor einem Rennsimulator-Bildschirm. Gerade hat der 17-jährige Hasan die Kurve nicht gekriegt - und ist im Schotterbeet gelandet.

Es herrscht "Großkampftag" im Bau 152 der Ausbildungswerkstatt. Rund 600 Schüler aus der Region haben sich zu den jährlich laufenden, zweitägigen Berufsinformationstagen angemeldet. Der rote Flitzer ist der Blickfang, an dem es kaum ein Vorbeikommen gibt.

Die Regelungstechnik, die den Fahrspaß erlaubt, ist von einem Mechatroniker-Team der Lehrwerkstatt entwickelt worden. Sie könnten es sich gut vorstellen, so Yusuf und Bülent gegenüber der RNZ, den Beruf des Mechatronikers zu erlernen. Ein paar Schritte weiter hat sich Jasmin in einer Gemeinschaftsarbeit von Freudenberg, dem Fraunhofer-Institut und dem Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg an der Programmierung einer Robotersteuerung beteiligt. Der Greifarm soll neun Puzzle-Teile einsammeln und zusammenfügen. "Ein Schaltfehler" hindert den RNZ-Reporter am Selbstversuch. "Kommen Sie später noch einmal", entschuldigt sich Jasmin, während Kollege Andreas versucht, den Fehler zu beheben.

Schüler durften gleich anpacken

Immer mehr Schüler strömen in den Bau. Sie beobachten, notieren - und diskutieren mit den Auszubis, die bereitwillig Auskunft erteilen. So wie Danny und Timothy: Sie haben die Leitungen für ein Energiesparhaus installiert. Philipp, erstes Lehrjahr, erklärt die Baupläne für einen mit Solarenergie und Batterien angetriebenen Helikopter. Zwei Monate lang hat sein Team getüftelt, gebohrt, gesägt, gefräst, gefeilt und geschraubt. Allerdings drehen sich nur die Rotorblätter. Die aus 26 Maschinen bestehende Hubschrauberflotte ist zu schwer, um sich in die Luft zu erheben. Die Freudenberg-Gruppe bildet in Weinheim vom Anlagenmechaniker bis zum Winzer in 36 verschiedenen Berufen aus. Zudem werden 20 Ausbildungsberufe und 16 Studieneinrichtungen in acht Studiengängen an der Dualen Hochschule Mannheim angeboten.

Fingerfertigkeit erfordern Drahtbiegearbeiten, ein 3-D-Drucker formt Schlüsselanhänger, ein Energiefahrrad lädt dazu ein, den Inhalt eines Wasserkochers heiß werden zu lassen. "Wir haben eine Cocktailmaschine gebaut", führt Yvonne ihr Gerät vor.

An einer drehbaren Welle hängen verschiedene Flaschen. Die programmierbare Steuerung sorgt dafür, dass zwei Motoren die Gläser im Kreis herumfahren und das Ausgießen der Flaschen perfekt regeln. Auch das Gestell haben die Azubis selbst geschweißt.

Stolz ist Dr. Kuntz auf seine Sicherheits- und Qualitätsbeobachter. "Die Auszubis übernehmen bereits im ersten Lehrjahr Verantwortung und sorgen dafür, dass die Unfallraten sanken und die Qualitätsanforderungen stiegen."