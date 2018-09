Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Sie sind hoch qualifiziert, motiviert und zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative. Aber nach der mittleren Management-Ebene ist für sie der Traum vom beruflichen Aufstieg häufig ausgeträumt. Frauen sind auf den Führungsebenen gegenüber Männern deutlich unterrepräsentiert. So macht in Baden-Württemberg der Frauenanteil bei den Führungspositionen gerade einmal 19 Prozent aus. "Frauen müssen wesentlich mehr Selbstmarketing betreiben", sagt die Leutershausenerin Claudia Ellermann. Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung berät die Diplom-Psychologin und Managementberaterin zahlreiche namhafte Unternehmen sowie Privatpersonen als selbstständige Managementtrainerin und Karriere-Coach. Ihr besonderes Augenmerk gilt dabei den "Frauen in Führungspositionen".

Aus eigener Erfahrung weiß Ellermann, dass Frauen es vielfach schwer haben, in führungsgerichtete Förderprogramme zu kommen. Dabei gebe es viele qualifizierte Frauen, die ihren Job ebenso gut machen wie ihre männlichen Kollegen. Auch die finanziellen Perspektiven sind für Frauen häufig schlechter.

"Da ist ein riesiges Potenzial, das einfach brach liegt", bedauert Ellermann. "Viele Frauen brennen für ihre Aufgabe und bekommen immer wieder Steine in den Weg gelegt", berichtet sie aus ihrer täglichen Praxis. So kennt Ellermann viele junge Frauen, die sich nicht der Entscheidung zwischen Familie oder Beruf unterwerfen wollen. "Ich denke, man kann beides schaffen, wenn man das will", bestätigt sie. Natürlich müsse nicht jede Frau Karriere machen. "Aber die Frauen, die das wollen, sollten sich nicht entmutigen lassen", meint Ellermann.

Um insbesondere Frauen Mut für eine Führungskarriere zu machen, starteten die "Kontaktstellen Frau und Beruf" in Baden-Württemberg 2003 das jährlich stattfindende Programm "Frauen in Führung! Mit Coaching zum Erfolg". Dieses Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen, die ihren weiblichen Führungsnachwuchs gezielt qualifizieren möchten als auch an Frauen, die im Beruf Führungsverantwortung übernehmen wollen. Angesprochen sind Frauen, die bereits eine qualifizierte Tätigkeit ausüben, eine mehrjährige Berufserfahrung mitbringen und eine Leitungsposition anstreben.

In fünf Workshops sowie drei Gruppen- und zwei Einzelcoachings vermittelt Ellermann in Kooperation mit der Mannheimer "Kontaktstelle Frau und Beruf" den Teilnehmerinnen Strategien zur beruflichen Weiterentwicklung.

Im Mittelpunkt der jeweils eintägigen Workshops stehen die Themen Führung, Kommunikation, Selbst- und Ressourcenmanagement, Konfliktmanagement sowie Teambildung und Teamführung. In den Gruppencoachings arbeitet Ellermann mit der Methode der "Kollegialen Praxisberatung". Dabei werden konkrete Problemstellungen aus dem beruflichen Alltag besprochen, wobei einer von den Erfahrungen und Expertisen der anderen Teilnehmer profitiert. In den beiden Einzelcoachings definieren die Frauen dann ihre individuellen Karriereziele und entwickeln Strategien zur Zielerreichung. Die einzelnen Veranstaltungen laufen berufsbegleitend über sieben Monate und finden samstags sowie abends statt. Start des ersten Workshops ist am Samstag, 8. Juni, in der Mannheimer "Kontaktstelle Frau und Beruf". Es gibt noch freie Plätze.

Info: Weitere Infos und Anmeldung bei Claudia Ellermann: Telefon: 06201/844205, Internet: www.ellermann-coaching.de.