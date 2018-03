Von Stefan Zeeh

Weinheim. Eine Reihe roter Damenschuhe wies den Weg zum "Internationalen Frauenfrühstück" in der Weinheimer Mevlana Moschee. Das Frauenfrühstück hatte sich dem Thema "Frauen gegen Gewalt" angenommen, die roten Schuhe waren ein Hinweis auf eine Aktion des Weinheimer Zonta-Clubs. Dieser hatte im vergangenen Herbst 135 rote Schuhe in der Fußgängerzone aufgestellt, um auf die 135 Frauen hinzuweisen, die 2013 von ihren Ehemännern, Partnern oder Familien in Deutschland ermordet wurden.

Den Weg in die Moschee hatten rund 150 Frauen verschiedenster Nationalitäten gefunden. Begeistert von dem regen Zuspruch zu dieser Aktion war die Hohensachsener Ortsvorsteherin Monika Springer, als Vertreterin der elf Stadträtinnen, die zusammen mit den Dialogbeauftragten der Moschee Hatice Mert und Fatma Mor das Frühstück initiiert hatten. "Es ist einfach wunderschön zu sehen, dass immer wieder neue Leute zu dem Frühstück kommen", sagte sie.

Angetan war auch die Schriftführerin des Moscheevereins, Oya Altun, von den zahlreichen Speisen, die die Frauen für das Frühstück gespendet hatten. Auf das Thema "Frauen gegen Gewalt" ging die Leiterin des Mannheimer Kinder- und Frauenschutzhauses Heckertstift, Ruth Syren, näher ein. "Auf der Warteliste des Mannheimer Frauenhauses stehen einige 100 Frauen, darunter auch viele aus Weinheim", machte sie das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen deutlich. So habe nach einer Studie jede vierte Frau in Deutschland bereits Gewalterfahrungen gemacht. "Hiervon betroffen sind vor allem Frauen mit Migrationshintergrund, überdurchschnittlich viele Frauen türkischer Herkunft", so Syren.

Um sich aus Gewaltsituationen zu lösen, brauchten die Frauen Unterstützung. Diese bieten die Frauenhäuser an. 353 Frauenhäuser, 41 Schutzwohnungen und damit 6800 Plätze stehen in ganz Deutschland zur Verfügung. In Baden-Württemberg sind es 40 Frauenhäuser, die 715 Plätze anbieten. Allerdings seien diese vor allem auf die größeren Städte konzentriert, so dass im ländlichen Raum ein Mangel an Frauenhäusern bestehe.

Dabei kämen die Frauen und ihre Kinder aus unterschiedlichen Gründen in die Frauenhäuser. Sie sind körperlicher oder psychischer Gewalt ausgesetzt, werden eingesperrt, sexuell missbraucht. Manche sind "ökonomischer Gewalt"ausgesetzt, erhalten von ihren Männern also kein Geld und wissen häufig nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Es kommen aber auch Frauen in die Frauenhäuser, die von einer Zwangsheirat betroffen sind. "Es ist erschreckend, dass dieses Phänomen in den letzten Jahren zugenommen hat", sagte Syren.

Problematisch sei die Finanzierung der Frauenhäuser. Es gebe dafür keine gesetzliche Regelung. In Baden-Württemberg bekämen die Frauenhäuser zwar Zuschüsse für die Anschaffung von notwendigen Dingen. Von Seiten der Kommunen seien sie jedoch auf freiwillige Leistungen angewiesen.