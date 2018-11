Weinheimer Stadträte, Behördenvertreter und Aktive der BI 'Dezentrale Unterbringung' in Sinsheims Flüchtlingsunterkunft. Foto: Fink

Von Roland Fink

Weinheim/Sinsheim. Ist man bei der Unterbringung von Asylbewerbern oder Bürgerkriegsflüchtlingen in Weinheim auf dem richtigen Weg? Wenn man der gemeinsamen Bewertung der gestrigen Begehung einer Sinsheimer Flüchtlingsunterkunft mit Vertretern des Rhein-Neckar-Kreises, der Stadt Weinheim und der Bürgerinitiative (BI) "Dezentrale Unterbringung" glauben darf, scheint es zwischen den Behörden und der BI zumindest eine leichte Annäherung zu geben.

Angekommen im Reisebus, traten drei Gruppen, jeweils mit Verwaltungsleuten, Gemeinderäten aus Weinheim und BI-Vertretern, die Besichtigung der kreiseigenen Gemeinschaftsunterkunft am Sinsheimer Stadtrand an. OB Heiner Bernhard musste sich aus privaten Gründen von Erstem Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner vertreten lassen. Die "Beobachter" aus den Reihen der Fraktionen von Freien Wählern, GAL, FDP und SPD waren aufgrund der politischen "Neutralitätspflicht" im Vorfeld der Kommunalwahlen im Mai, so die Argumentation von Landrat Stefan Dallinger, von der Zusammenfassung der Eindrücke ausgeschlossen.

Für den Landrat sind die Signale angekommen, welche die BI ausgesendet hatte. Trotzdem bleibt das Wort "dezentral" für die BI immer noch ein nicht wegzudiskutierender Faktor. Wie Fetzner bei dem Gespräch mitteilte, werden gegenwärtig sieben Weinheimer Standorte geprüft, "einige davon auf Privatgrund". Keine Blockadehaltung wollte Ingo Schönberg, Sprecher der BI, signalisieren. "Wir unterstützen die dezentrale Lösung, wollen das Thema offen angehen und eine echte Willkommenskultur für Weinheim schaffen."