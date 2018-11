Weinheim. (keke) Der Protest der Anwohner der Nördlichen Hauptstraße gegen die dort vorgesehene Anschlussunterbringung von Flüchtlingen wird lauter. Im November 2015 war das jetzt zu einer Bebauung vorgesehene Terrain der Flurstücke 934, 934/4, 934/6 und 935 für die Standortfindungskommission ("Stafiko"), die 34 mögliche Standorte unter die Lupe genommen hatte, noch "kein Thema" gewesen.

Auch Erster Bürgermeister Torsten Fetzner, selbst Bewohner der Nordstadt, hatte noch am 11. Januar 2016 erklärt, dass die Verwaltung diesen Standort für ungeeignet halte. Am 2. Februar erfolgte zum Entsetzen der Nordstädter dann aber die Kehrtwende, als die "Stafiko" empfahl, für den Standort die erforderlichen Realisierungsschritte zum Bau einer Anschlussunterkunft einzuleiten.

Woher der "plötzliche Sinneswandel" rührt? Fetzner hatte ihn damit erklärt, dass man mittlerweile eine alternative Erschließung des Geländes über eine Sackgasse "vorbei am Spielplatz" geprüft und "für machbar befunden" habe. Weiterer Haken an der Sache: Weil sich der hintere Bereich der Sackgasse in Privatbesitz befindet, könnte ein Teil des dortigen Spielplatzes dem Erschließungsweg zum Opfer fallen - so sieht es jedenfalls eine von drei Erschließungsoptionen vor. Zwar könnte der Spielplatz dafür zur Nördlichen Hauptstraße hin erweitert werden: "Aber dann würden die vor Ort sowieso schon rar gesäten öffentlichen Parkplätze weiterreduziert", so die Anwohner, die sich mittlerweile zur "Interessengemeinschaft Erhaltung von Kultur und Natur in Alt Weinheim" zusammengefunden haben.

Deren Proteste zielen allerdings noch in eine ganz andere Richtung: In dem ältesten Wohnviertel Weinheims mit seiner "kleinteiligen Bebauung, liebevoll gehegter Bauerngarten- und historischen Siedlungsstruktur" sowie "schützenswerter Flora und Fauna" würde eine derart "große Wohnanlage" - vorgesehen ist ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen für bis zu 45 Menschen - überhaupt nicht passen.

"Mit Ihrer geplanten Massenunterkunft greifen Sie in eine gewachsene Struktur aus 1250 Jahren ein und zerstören diese", manifestierte sich der Protest der Nordstädter vor Monatsfrist zunächst in 620 Unterschriften. In den letzten Tagen artikulierten sich die Anwohner noch auf andere Weise: An den Häusern prangen jetzt Plakate und Banner.

"Massenunterkünfte verhindern Integration und erschweren Solidarisierung mit den Flüchtlingen", heißt es in einem der RNZ vorliegenden, siebenseitigen Brief an Verwaltungsspitze und Ratsmitglieder. Durch die Bebauung werde die von Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Weihnachtsansprache geforderte "Berücksichtigung des Wohlergehens der heimischen Bevölkerung" in ihr Gegenteil verkehrt.

Durch die Platzierung einer Wohnanlage in den engen, gewachsenen Verhältnissen der Einfamilienhäuser sei sozialer Unfriede programmiert und zeichne sich schon jetzt ab, heißt es weiter. Alteingesessene dächten bereits über den Verkauf ihrer Häuser nach: "Dies kann nicht im Sinne Ihrer Politik sein."

Und weiter: Die Schaffung von Wohnanlagen überfordere die heimische Bevölkerung: "Masse schafft Anonymität und ist exakt kontraproduktiv zur gewünschten Integration." Schließlich leiste die Nordstadt nicht erst seit der Flüchtlingsunterbringung im ehemaligen Druckhaus Diesbach, sondern bereits seit Jahren, etwa mit Moschee und durchmischten kulturellen Bevölkerungsteilen, einen großen Beitrag zur Integration von Menschen fremder Herkunft. Beispielgebend hierfür werden die vier Häuser 12, 12a, 12c und 12d an der Zufahrt zum Kinderspielplatz genannt, "in denen fünf Familien aus sechs unterschiedlichen Herkunftsländern wohnen".

Last, but not least hätten die an das Grundstück angrenzenden Anwohner in der Vergangenheit immer wieder ihr Kaufinteresse gegenüber der Stadt zum Ausdruck gebracht: "Damit dokumentieren und unterstreichen wir die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens. Denn die Vergabe an einen Bauinvestor wäre fatal in Bezug auf die oben geschilderten Punkte."