Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadt setzt beim Thema Flüchtlingsunterbringung auf eine neue Informationsstrategie: In Kooperation mit der Bürgerinitiative "Fremde als Freunde willkommen heißen", Vertreterinnen des Arbeitskreises Asyl sowie weiteren Gruppierungen erstellt die Verwaltung derzeit eine Infobroschüre. Diese soll demnächst in einer Auflage von 6000 Stück in den Druck gehen und in Sulzbach, Lützelsachsen und der (südlichen) Weststadt verteilt werden - also im Umfeld aller drei Standorte, die für eine zweite Weinheimer Flüchtlingsunterkunft infrage kommen. Hintergrund HINTERGRUND Die Flüchtlingszahlen steigen massiv an: Bundes- und landesweit sind sie auf dem höchsten Stand seit 1993. Rund 1000 Menschen erreichen Woche für Woche Baden-Württemberg. Der Rhein-Neckar-Kreis kommt gerade noch um Unterbringungen in Turnhallen herum (siehe Seite 10). In Weinheim wird derweil über Flächen für Wohnheime diskutiert. So geht es weiter:

> Die Stadt und [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Die Flüchtlingszahlen steigen massiv an: Bundes- und landesweit sind sie auf dem höchsten Stand seit 1993. Rund 1000 Menschen erreichen Woche für Woche Baden-Württemberg. Der Rhein-Neckar-Kreis kommt gerade noch um Unterbringungen in Turnhallen herum (siehe Seite 10). In Weinheim wird derweil über Flächen für Wohnheime diskutiert. So geht es weiter:

> Die Stadt und Ehrenamtliche bieten am Freitag, 19. September, 20 Uhr, eine Bürgerveranstaltung an. Motto im Engelbrecht-Haus: "Weinheim hört hin!"

> Die Stadträte aus der Weststadt veranstalten am Dienstag, 23. September, 20 Uhr, Engelbrecht-Haus, eine Bürgersprechstunde.

> Die Standortentscheidung für ein zweites Flüchtlingsquartier fällt am Mittwoch, 24. September, im Gemeinderat. Getagt wird im Engelbrecht-Haus: Sitzungsbeginn: noch unbekannt.

[-] Weniger anzeigen

Daneben wollen sowohl die Behörden, als auch die Stadträte aus der Weststadt ab Mitte September weitere Bürgerveranstaltungen anbieten, bevor der Gemeinderat am Mittwoch, 24. September, die Entscheidung für einen Zweitstandort fällt.

Der Titel und die grundsätzliche Stoßrichtung der Broschüre - und damit wohl auch die der künftigen Infostrategie der Stadt - stehen bereits fest: "Menschen fliehen um ihr Leben. Wie wir ihnen in Weinheim helfen können", heißt es auf dem Deckblatt der Heftchens. "Diese Info gibt keine partei- oder stadtpolitischen Inhalte wieder. Sie ist in großer Geschlossenheit erarbeitet worden", erklärt Verwaltungssprecher Roland Kern. "Es ist ein Versuch, einen Perspektivwechsel vorzunehmen - hin zu den Flüchtlingen."

Damit eröffnet die Broschüre eine Perspektive, die Zeitungslesern und Fernsehzuschauern - je nach Wahl ihrer bevorzugten Medien - ohnehin bekannt sein müsste: Es geht um die Schicksale von 45 (!) Millionen Menschen, die vor systematischer Verfolgung, Krieg, Folter und Vergewaltigung fliehen müssen.

Auch die GAL geht

in die Offensive

Es geht aber auch um die Tatsache, dass Deutschland, verglichen mit anderen Ländern, nur wenige Flüchtlinge aufnimmt - während es das Gros der Fliehenden nur in ihre jeweiligen Nachbarländer oder an die Grenze der EU schafft; hinzu kommen innereuropäische Flüchtlingsströme, die unter anderem von Serbien ausgehen. Und es geht um die Frage, wo, wie und wie lange die Gestrandeten in Weinheim leben werden.

Darüber hinaus werden die bisherigen Ratsentscheidungen zum Thema zusammengefasst - auch die BI "Fremde als Gäste willkommen heißen" kommt dabei zu Wort. Vorgestellt werden auch mögliche Standorte für eine zweite Unterkunft, ebenso wie das bereits vorliegende Konzept zur Unterbringung von knapp 100 Flüchtlingen in der Heppenheimer Straße.

Zur Erinnerung: Seit Ende 2013 ist bekannt, dass Weinheim als Große Kreisstadt ab Ende kommenden Jahres 200 Flüchtlinge aufnimmt. Damals planten Stadt- und Kreisverwaltung noch eine Zentralunterkunft zwischen dem Wohngebiet Kolpingstraße und dem Hela-Baumarkt. Nach entschiedenen, aber größtenteils konstruktiven Interventionen von Anwohnern und Stadträten einigte man sich Anfang 2014 auf eine Teilung des Flüchtlingskontingents. Im Laufe der Pfingstferien wurden schließlich die drei möglichen Zweitstandorte bekannt. Der Gemeinderat plädierte jedoch für eine Vertagung des Beschlusses, um Anwohner, Ehrenamtliche und Kirchen einbeziehen zu können. Nach RNZ-Informationen suchen derzeit mehrere Fraktionen diesbezügliche Gespräche.

So auch die GAL, die ihre Bemühungen Mitte der Woche öffentlich machte: Die Grünen verteilten ebenfalls einen Infobrief in der Weststadt; weitere Schreiben seien in Vorbereitung, erklärt Landtagsabgeordneter Uli Sckerl. Gespräche mit Bürgerinitiativen seien geplant, ebenso wie Vor-Ort-Termine in Sulzbach und Lützelsachsen, so Sckerl.