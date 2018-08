Edingen-Neckarhausen. (joho) Nicht so recht "in die Puschen" kommen will der geplante Fischkindergarten auf dem Neckarvorland zwischen den Ortsteilen. Dort soll in der Uferzone ein kleiner "See" mit Flachwasserbereichen zur Laichablage entstehen. Rund um den "Fischkindergarten sollen in einer parkähnlichen Anlage Stege, Aussichtsplattformen und an der Südseite ein kleines "Amphitheater" mit Sandsteinstufen und Sonnensegel als "Freiluftklassenzimmer" entstehen. Mehrere Tafeln sollen die Besucher über die Anlage informieren.

"Der Fischkindergarten interessiert mich doppelt, als Bürgermeister und damaliger Vorsitzender und heutiger Vizevorstand des Nachbarschaftsverbandes Rhein-Neckar", hatte Bürgermeister Roland Marsch kürzlich in einem Gespräch mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Uli Sckerl erklärt (wir berichteten). Bereits im September vergangenen Jahres habe der Nachbarschaftsverband den Vorschlag zum Bau einer solchen Kinderstube an Umweltminister Franz Untersteller und Minister für Verkehr und Infrastruktur Winfried Herrmann herangetragen.

Im Dezember habe Untersteller eine Zusage für eine finanzielle Förderung von bis zu 90 Prozent des immerhin rund 2,3 Millionen Euro teuren Vorhabens in Aussicht gestellt und die Beteiligten ermuntert, ihr Engagement fortzuführen. Bis jetzt sei so gut wie nichts passiert, monierte Marsch. In die Planungen war auch der Landesfischereiverband involviert, der 150 000 Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt hat. Dazu sind die Pläne nach dessen Vorgaben nochmals umgearbeitet worden. Und das Amt für Neckarausbau Heidelberg habe eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 200 000 Euro für Ausgleichsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Verlegung der Schwabenheimer Schleuse signalisiert.

Die Zuschüsse drohten verloren zu gehen, befürchtet Marsch, und damit die Chance, ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen. Im Mittleren Neckarraum gebe es nämlich bislang nur eine solche Kinderstube. "Wir bringen das Grundstück ein, setzen damit einen ökologischen i-Punkt - und nix passiert. "Das Ganze hängt in Stuttgart."

"Alle beteiligten Stellen haben sich positiv zu dem Vorhaben geäußert, weil sie wissen, dass dies eine Aufwertung des Gebietes ist", erklärte dazu auch Ulrike Wacker, im Bau- und Umweltamt mit dem Vorhaben befasst. Sie rechnet bis zum Herbst mit den ausstehenden Genehmigungen. Auch weitere Fördertöpfe könnten dann zur Finanzierung des Vorhabens wohl noch angezapft werden, berichtet Wacker.

So hoffe der Nachbarschaftsverband, den Ausbau über sogenannte Ökopunkte der Flächenagentur Baden-Württemberg mitfinanzieren zu können. Dort habe man sich aber im Moment wohl in einer Grundsatzdiskussion darüber verheddert, welche Bewertungsmaßstäbe anzulegen seien. Landwirte, Firmen und Verbände bekommen von den Naturschutzbehörden Ökopunkte für Renaturierungsmaßnahmen gutgeschrieben. Diese können sie an Bauträger verkaufen. So kann man aktiv für den Schutz und den Wiederaufbau der Natur sorgen, ohne sich selbst mit der Anpflanzung von einzelnen Bäumen beschäftigen zu müssen.