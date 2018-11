Edingen-Neckarhausen. (nip) Mit Finanzen und Investitionen wird sich der Gemeinderat am Mittwoch, 19. Juli ab 18 Uhr in öffentlicher Sitzung befassen. Unter anderem, denn die Tagesordnung formuliert insgesamt 20 Punkte, wobei einige Themen angesichts dieser Fülle in die Zeit nach der Sommerpause geschoben wurden.

Die mittelfristige Finanzplanung von Edingen-Neckarhausen sieht zwischen 2017 und 2020 ein Investitionsprogramm von 43,2 Millionen Euro vor. Darin sind einige Ausgaben, zum Beispiel fürs neue Hilfeleistungszentrum oder Sanierungen im Schulzentrum und Freizeitbad, noch gar nicht enthalten. Oder auch für den Verwaltungstrakt der Pestalozzi-Schule, wo der Beton bröckelt, wie Schulleiterin Renate Wacker kürzlich mitteilte.

Das Problem dabei, das nicht nur die Neckargemeinde umtreibt: Die in den Verwaltungshaushalten erwirtschafteten Überschüsse deckten seit Jahren nicht annähernd den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens ab, schreibt Kämmerer Manfred Kettner am Ende seines Berichts.

Sonnensegel kostet 600.000 Euro

Diesmal ebenfalls auf der Agenda: Die geplante Verabschiedung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Kommune, ein Bericht zum gegenwärtigen Stand und zur Kostenentwicklung der Fischkinderstube nebst Auftragsvergabe für Landschaftsbau und Holzarbeiten. Knackpunkt dabei: Das im Konzept enthaltene Sonnensegel wird rund 90 Prozent teurer und kostet über 600.000 Euro.

Ein wichtiger Aspekt der Sitzung dürfte auch das geplante "Leitbild Edingen-Neckarhausen 2030" und hierfür die Einrichtung einer Zukunftswerkstatt für alle Einwohner sein, die sich in verschiedenen Arbeitskreisen einbringen können. Der Gemeinderat berät am Mittwoch den von der Verwaltung vorgeschlagenen Ablaufplan und die ambitionierte Zeitschiene. Demnach könnte die Auftaktveranstaltung bereits im November oder Dezember stattfinden.

Weiter geht es dann mit Bebauungsplanverfahren, unter anderem mit dem Aufstellungsbeschluss für das Gelände, auf dem der TC Grün-Weiß Edingen bislang noch Tennis spielt. Für die geplante Sozialunterkunft im Sport- und Freizeitzentrum soll der Auftrag zur Erschließung erteilt werden. Außerdem geht es hier um optionale Leistungen, um Fassadenbegrünung und Fotovoltaik sowie um den Bauantrag an sich. Weitere Punkte befassen sich mit Bauvorhaben und Anträgen von OGL und SPD.

Das Programm zur Sitzung findet sich auch unter: www.edingen-neckarhausen.de.