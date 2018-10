Weinheim-Lützelsachsen. (ze) Wie bereits zwei Tage zuvor der Ortschaftsrat in Ritschweier war sich auch das Lützelsachsener Ortsgremium bei seiner Sitzung am Donnerstag nicht ganz einig, welche Empfehlung es dem Gemeinderat zur weiteren Planung von Standorten für Windkraftanlagen geben sollte. "Es ist aber auch eine Krux mit den Windrädern", musste Ortschaftsrat Hermann Kampfl (Freie Wähler) angesichts der vorliegenden Möglichkeiten feststellen.

Das weitere Vorgehen wird deshalb so kompliziert, weil keiner der vorgeschlagenen Wege sicherstellt, dass Windräder dorthin kommen, wo die Verwaltung und die Bürger sie sich wünschen. So räumte Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner der Initiative der Stadt, ein Ausschlussgebiet entlang der ersten Bergkette des Odenwaldes von Laudenbach bis Dossenheim auszuweisen, keine großen Chancen ein. Zwar ist auf der rheinland-pfälzischen Seite der Region bereits ein Ausschlussgebiet genehmigt. Für Baden-Württemberg aber wäre dies ein Präzedenzfall, dem andere folgen könnten - was wohl nicht im Sinne der grün-roten Landesregierung wäre. Zwar soll es in zwei Wochen ein Gespräch in Stuttgart geben, doch sind weder Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch Umweltminister Franz Untersteller (beide Grüne) dabei, was Fetzner als wenig positives Zeichen deutete. Trotzdem befürwortete der Ortschaftsrat den Dialog mit der Landesregierung einstimmig.

Ebenso unklar ist die Sache mit dem Denkmalschutz, der (wie übrigens auch der Artenschutz) für die übrig gebliebenen Weinheimer Freibereiche 4 bis 6 im Südosten der Gemarkung noch nicht abschließend untersucht ist.

Die Rechtslage ist

sehr kompliziert

"Der Denkmalschutz ist ein weiches Tabukriterium", erläuterte Dietmar Schmittinger vom Amt für Stadtentwicklung. Zwar sind die zwei Burgen die einzigen Gebäude, die Umgebungsschutz genießen, doch es ist nicht genau festgelegt, in welchem Abstand Windräder errichtet werden dürfen. Bei zwei Enthaltungen sprach sich der Ortschaftsrat für die Fortsetzung der Untersuchungen zum Arten- und Denkmalschutz aus.

"Landschaftsschutz ist nicht ganz einfach", stellte Rolf Emenlauer (SPD) zum dritten Themenpunkt fest. So liegen die Freibereiche für Windanlagen zwar im Landschaftsschutzgebiet, doch ist der Landschaftsschutz nach Angaben der Stadt ebenfalls ein weiches Tabukriterium. Dadurch können hier Windräder errichtet werden, wenn die Bedeutung der Windkraft über der des Landschaftsschutzes liegt.

Die Verwaltung will die Lage nun von der Unteren Naturschutzbehörde klären lassen - und deshalb einen entsprechenden Änderungsantrag stellen. Eine klare Empfehlung für dieses Vorgehen wollte der Ortschaftsrat jedoch nicht aussprechen: Fünf der neun Ortschaftsräte stimmten dafür, drei dagegen, zudem gab es eine Enthaltung.

Sollten für alle drei Freibereiche Kriterien vorhanden sein, die Windkraftanlagen mit drei Windrädern verhindern, ist die Situation aber noch nicht geklärt. "Die Tabus, die für die Ausweisung von Konzentrationszonen gelten, sind nicht auf Einzelanlagen anzuwenden", so Schmittinger. "Eine abstruse Situation", befand Susanne Tröscher (CDU), und Andrea Reister (FDP) meinte, dass das Gesetz offenbar mit der "schnellen Nadel" gestrickt worden sei. "Es stößt auf Unverständnis", erkannte auch Emenlauer, der zur Ehrenrettung der Landesregierung erläuterte, dass das Gesetz wohl für andere Regionen gedacht war - und nicht für Weinheim.