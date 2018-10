Edingen-Neckarhausen. (sti) Beim "Kurpfälzer Abendessen" des FDP-Ortsverbands trat dieses Jahr CDU-Landrat Stefan Dallinger als Gastreferent auf. Mitgebracht in den "Friedrichshof"-Saal hatte der Christdemokrat Ökologisches: In seinem Vortrag ging es etwa um Klimaschutz und erneuerbare Energien im Rhein-Neckar-Kreis oder um Maßnahmen und Beiträge zur Energiewende.

"Die FDP-Fahne hängt arg hoch und hat einen leichten Linksdrall", schickte Edingen-Neckarhausens FDP-Ortsverbandschef Dietrich Herold dem Vortrag voraus. Sein Gruß galt neben Landrat Dallinger auch Ehrenmitglied Lieselotte Schweikert sowie dem früheren FDP-Landeschef und Bundestagsabgeordneten Roland Kohn als treuem Gast. Ebenso wie über das Erscheinen mehrerer Kreistagskollegen und Parteifreunden aus den Umlandgemeinden freute sich Herold, alle Gemeinderats-Kollegen der UBL-FDP/FWV sowie SPD-Rätin Irene Daners an diesem Abend zu sehen.

Zunächst blickte Roland Kohn auf die Situation der Liberalen nach dem "dramatischen Absturz" bei der Wahl im September. Ein Bundestag ohne Freie Demokraten sei "schon ziemlich bitter". Doch ermutige die große Zahl an Neu-Eintritten und der Zuspruch aus anderen Parteien. Er wolle, so Kohn, "nicht in einem Staat leben, in dem die liberale Stimme verstummt ist". Die Suche nach den Ursachen des Wahldebakels laufe, auch sei in Baden-Württemberg eine "komplett neue Parteispitze etabliert".

Nach dem Hauptgang beim "Kurpfälzer Abendessen" ging es vom Klima in der FDP zum Klimaschutz im Rhein-Neckar-Kreis: Der sei, so Landrat Dallinger, nach Konsens aller Fraktionen eines der wesentlichen strategischen Ziele. Er selbst habe sich dies als eine seiner wichtigsten Aufgaben gestellt: Es gehe nicht an, auf Kosten anderer Menschen in der Welt zu leben, mahnte Dallinger angesichts der jüngsten Unwetter- und Überschwemmungskatastrophen.

Energiekonzeptionell habe man drei Handlungsstränge, so der Landrat weiter: "Was machen wir als Kreis selbst? Wie erreichen wir die Menschen? Welche Beiträge kann der Kreis mit seinen Gesellschaften leisten, um bei den erneuerbaren Energien weiter zu kommen?" Als realisierte Beispiele erwähnte er unter anderem die gebührenfreie Biomülltonne, das Biomasse-Heizkraftwerk und zahlreiche Photovoltaik-Anlagen. Im Verkehrssektor nannte er die Kreiszuschüsse für Bus und Bahn und das Erstellen von Fahrradwege-Konzepten. Auch Strom-Tankstellen vor Einrichtungen des Kreises seien geplant, so Dallinger auf Frage eines Zuhörers. All das sei auch als regionale Wirtschaftsförderung zu sehen. Die Zielsetzung laute: weniger Abhängigkeit von Gas und Öl, und das Geld in der Region lassen.