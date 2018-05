Von Axel Sturm

Ladenburg. Sie sucht die Extreme: Die Ladenburgerin Claudia Gerling bringt ihren Körper beim sogenannten "Ultra-Trail-Running" an seine Grenzen. Momentan trainiert sie für den legendären "Mont-Blanc-Trail".

Claudia Gerling hat schon an einigen sportlichen Wettkämpfen teilgenommen. Ihren ersten Marathon meisterte die 45-jährige Personaltrainerin bereits 2004 in Berlin. Nach dem Zieleinlauf hat sie gemerkt, dass ihr Körper längst noch nicht die Grenze der Belastbarkeit erreicht hat. Als andere Teilnehmer Luft schnappend auf der Straße lagen, fühlte die gebürtige Mannheimer sich noch immer frisch und munter. Kein Wunder: Gerling ist hartes Training von Kindesalter an gewohnt. Sie war eine exzellente Handballspielerin - unter anderem spielte sie mit der LSV-Damenmannschaft in der dritthöchsten Deutschen Liga -, und auch das Laufen machte der drahtigen Sportlerin schon immer viel Freude.

Irgendwann aber reichte ihr das nicht mehr: Gerling wollte herausfinden, wo ihre Grenzen liegen. Und kam so zum "Trail-Running", eine Sportart, "die absolut trendy ist", erklärt sie. "Trail-Running" kommt vom klassischen Gelände- und Waldlauf. In der Kategorie "Ultra", und nur diese interessiert Gerling, werden die üblicherweise 15 bis 20 Kilometer-Läufe extrem verlängert. "Ultra-Trails" beginnen bei einer Laufstrecke von 50 Kilometern und kennen keine Grenze nach oben.

Die erste Belastungsprobe überstand Gerling in der Sahara: 100 Kilometer ging es über glühend heißen Wüstensand. Dafür benötigte sie 14 Stunden und 30 Minuten und spürte gleich, dass für sie das Laufen in den extremen Temperaturen genau das richtige ist. "Es war für mich ein beeindruckendes Erlebnis durch die heiße Wüste zu laufen - die Atmosphäre war einmalig", schwärmt Gerling.

Sie will wieder auf das Siegertreppchen

Auch das kräftezehrende Überwinden von Höhenmetern bereiten der Sportlerin viel Freude. Ihr nächstes Ziel ist daher die Teilnahme am legendären "Mont-Blanc-Trail", bei dem 10 000 Höhenmeter auf die Läufer warten. Gerling musste sich für den Trail qualifizieren. Jetzt benötigt sie noch ein wenig Glück, denn die 2500 Startplätze werden ausgelost. Beim "Mont-Blanc-Trail" geht es darum, 168 Kilometer in der kürzest möglichen Zeit zu beenden. Derzeit bereitet sich Gerling intensiv auf den Wettkampf vor. Auch während ihres Urlaubs in Südtirol war daher hauptsächlich Training angesagt. Rund acht Stunden täglich lief Gerling die Berge hoch und wieder herunter und hatte auch noch Spaß dabei.

Um die körperliche Anstrengung überhaupt bewältigen zu können, sei neben Training aber viel Erfahrung nötig. Dies treffe sowohl auf die Auswahl der Kleidung als auch auf die richtige Ernährung zu. Bananen, Datteln, Müsliriegel, Salztabletten aber auch Ergänzungsmittel wie Sportriegel und Nahrung in Gelform sind ständig in Gerlings Rucksack verstaut. Vor den Wettkämpfen isst die Personaltrainerin, die ein Unternehmen in der Neuen Anlage in Ladenburg führt, viel Gemüse, Hühnerfleisch und möglichst wenig Fett.

Mit den zu erwartenden körperlichen Schmerzen könne sie bestens umgehen, dies sei auch "Kopfsache", so Gerling. Achten müsse sie hingegen besonders darauf, dass sie keine Darmprobleme während des Wettbewerbs bekomme. Diese treten bei Läufern häufig auf und bedeuten meist den Abbruch des Rennens.

Aufgeben aber ist für Gerling nicht drin. Sie will vielmehr aufs Siegertreppchen. Und der vorherige Erfolg spricht für sie: Zweiter Platz beim "Ardennen-Mega-Trail", zwei Mal dritter Platz beim "Sahara-Trail" und wiederum ein dritter Platz beim "Korsica-Coast-Race". "Natürlich will ich nicht nur dabei sein, sondern auch eine gute Zeit laufen,"sagt Gerling.

Dennoch gibt es auch Herausforderungen, die selbst für Gerling Tabu sind. Mit Dschungelläufen beispielsweise hat sie nichts am Hut: "Schlangen und Spinnen möchte ich eigentlich nicht begegnen", erzählt sie. Gegen eine Begegnung mit Schneefüchsen und Eisbären hätte sie allerdings nichts einzuwenden: Irgendwann möchte Gerling daher noch den "Antarktis-Trail" teilnehmen.