Von Axel Sturm

Ladenburg. Normalerweise ist Ladenburg eine eher beschauliche Stadt, in der gerade der Samstagmorgen als "verschlafen" bezeichnet werden kann. Doch an diesem Wochenende wurden die Römerstädter am Marktplatz allerdings durch lautes Getöse aufgeschreckt. Acht Männer und eine hübsche Dame fuhren vor dem "Cafe Knapp" vor, um das Haus der "süßen Versuchung" einzunehmen. Hier ist nämlich die Prinzessin der Kummetstolle aufgewachsen, die in der diesjährigen Kampagne als "Bianca I. von der süßen Versuchung" eine prima Figur abgibt.

Der Fastnachtsexport der Ladenburger ist übrigens keine Premiere. Mit Henny Hoffmann wurde vor ein paar Jahren schon einmal eine Ladenburger Schönheit nach Neckarhausen zu den Kummetstollen "transferiert". An der Ablösesumme soll der Verein heute noch zu knabbern haben ...

Kummetstolle-Präsident Markus Schläfer bezeichnete die Einnahme des Marktplatzhauses als die "größte Schlacht, die Ladenburg seit dem 30-jährigen Krieg" erlebt haben dürfte. Großen Widerstand leisteten die Römerstädter allerdings nicht. Stadtrat Wolfgang Zahner beobachtete das närrische Treiben aus sicherer Distanz, und sein Ratskollege Peter Hilger traute sich erst gar nicht von seinem Marktplatzschloss auf "die Gass". Wenigstens hielt er die Erstürmung des Marktplatzes mit seiner Kamera fest, um die verursachten Schäden später in der Nachbargemeinde geltend machen zu können.

Zimperlich waren die Herren der Kummetstolle wirklich nicht, um ihr Ziel zu erreichen. Sie hatten nämlich vor, am Elternhaus von Bianca I. die Vereinsfahne zu hissen. Normalerweise dürfen in der Ladenburger Altstadt nur "blau-weiße Altstadtfestfähnchen" angebracht werden - vorausgesetzt, die Stadt hat hierfür das nötige Kleingeld - aber auch die Fahnen der Ladenburger Adelsgeschlechter sind willkommen. Die Beobachter der Erstürmung des Café am Markt mussten allerdings schon zugeben, dass die Vereinsfahne der Fastnachter aus Neckarhausen nicht wie ein Fremdkörper wirkt. "Mit der Vereinsfarbe blau-weiß können wir gut leben, handelt es sich doch um unsere Stadtfarben", gaben Dr. Hilger und Ex-Bürgermeisterstellvertreter Zahner die Freigabe für die Anbringung der "unhistorischen" Fahne.

Eine Bedingung verknüpften die beiden allerdings doch mit dem Beginn der Zeremonie. "Wir wollen nie mehr eine Beschwerde eurer Bürgerschaft wegen der Trommelschläge unserer Drachenbootfahrer hören", forderten die beiden Ratsmitglieder, den Nachbarschaftsstreit umgehend beizulegen. Damit hatte Präsident Schläfer, dessen Großvater Bürgermeister in Neckarhausen war, keine Probleme. Er outete sich sogar als Freund des Drachenbootsports, schließlich nahm die Kummetstolle vor zwei Jahren selbst am Ladenburger Drachenbootfestival teil.

"Das war wirklich eine Riesengaudi", erinnert sich Schläfer gerne an das Radauwochenende, zumal er hier die heutige Fastnachtsprinzessin Bianca Knapp kennen lernte. Heute sind die beiden längst ein Paar, so dass man getrost von einer "freundlichen" statt feindlichen Übernahme des Prinzessinnenhauses sprechen konnte. "Der Markus kennt sich hier natürlich bestens aus", frotzelten die Hausherren Maria und Jürgen Knapp, bevor sie die Schlüssel übergaben.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis die Vereinsfahne aus der Backstube wehte. Nach der erfolgreichen Einnahme luden Bianca und ihre Eltern die Vereinsmitglieder aus Neckarhausen noch zu einem zünftigen Frühstück ein, denn eine Stärkung für die anstrengende Kampagne musste einfach sein.