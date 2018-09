Edingen-Neckarhausen. (sti) Der "Förderverein Edinger Schlösschen" lässt zur Kerwe die Bierbrau-Tradition auferstehen. Freilich im Mini-Format: Am Kerwesonntag, 7. Oktober, wollen Vorstandsmitglied Michael Bangert und Gattin Claudia Konrad am Vereinsstand gegenüber der Alten Schule 40 Liter "Edinger Schlössel-Bier" brauen. So soll die erfrischende Erinnerung an die einstige gräflich von Oberndorff'sche Brauerei heißen, wie man jetzt in öffentlicher Vorstandssitzung beschloss.

Den Blick in frühere Zeiten lenken auch die Bilder von Ortsmaler Georg Mildenberger. Vorsitzender Hans Stahl brachte sie in 16-köpfiger Runde im Erdgeschoss-Domizil gleich zur Sprache: Nach dem Denkmaltag habe er erst gedacht: "Ah, der Schorsch hat ein paar Bilder vergessen", denn einen Teil der Gemälde hatte Mildenberger hängen lassen oder neu gruppiert. "Ich hab' halt die kahlen Wände gesehen", erklärte dieser unter Beifall. Die Exponate könne man ja, falls anderes geplant sei, jederzeit wieder abhängen. Zwei kleine Neckar-Aquarelle von Georg Kieser gab eine Gönnerin zudem in die Obhut des Vereins. Zur Einrichtung und Ausgestaltung der Räume, so Stahl, habe der Verein schon viel Mobiliar, Geschirr und Anderes angeboten bekommen. Doch das wolle geplant sein, am besten von einem "Kompetenzteam" um Mary Le Flecher, Initiatorin des Schlössel-Kräutergartens, sowie Kunsthistorikerin Dr. Inge Herold. Vorrangig seien stilvolle Leuchter, war sich die Runde mit Blick auf die nackte Glühbirne unter original barocker Stuckdecke einig.

Gut frequentiert, ja am Nachmittag "fast überfüllt" waren die Räume am Denkmaltag. Rund 25 Helfer packten mit an; zum Erfolg der "Cafeteria" kamen Spenden und drei neue Mitgliedschaften. "Wirklich ein gelungener Tag", freute sich Stahl. Der Denkmaltag sei "für den Verein ideal, um sich darzustellen". So herrschte Konsens, ihn jährlich zu nutzen; mit wechselnden Schwerpunkten und Angeboten. Vor der Freischaltung steht die Vereins-Webseite. Eingerichtet wurde sie vom erst 17-jährigen Neckarhäuser Gregor Wehrle; Gerhard Henn hat zugesagt, die Seite zu pflegen. Zum Bierbrauen an Kerwe erklärte Michael Bangert, 40 Liter seien beim Zoll angemeldet. Hergestellt werde Altbier; das aber erst vier bis sechs Wochen später trinkfertig sei. Doch habe seine Gattin für die Kerwe-Verkostung ein Kontingent vorgebraut.

Zur Übernahme der Schlösschen-Verwaltung ab Januar laufen letzte Vorbereitungen. Bis dahin sieht Mildenberger wöchentlich nach dem Rechten, nebst Gartengießen im Wechsel mit Monika Haas. Für die Hausverwaltung haben auf Fragebogen hin schon etliche Mitglieder Hilfe in verschiedenen Bereichen zugesagt. Zur Koordination wünscht sich Stahl "eine feste Ansprechperson, bei der es zentral zusammenläuft." Für die Miet- und Nebenkosten-Abrechnungen sei an einen erfahrenen Ehrenamtlichen unter Aufwandserstattung gedacht.

Pressewart Stefan Kraus-Vierling regte einen ortshistorischen Erinnerungs- und Erzählkreis an. Zu wechselnden Themen könne im Schlösschen Wissen zusammengetragen, erlebte Geschichte ausgetauscht, könnten alte Fotos gezeigt werden. Hobby-Familienforscher Bernd Fischer bot mit eigenem Archiv Unterstützung an. Als Namen für die Treffen schlug Prof. Vera U.G. Scherr "Stöbern in alten Erinnerungen" vor.