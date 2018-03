"Man wird die Straße nicht wiedererkennen", versprechen die Veranstalter. Von 15 bis 21 Uhr sollen sich die Besucher am Samstag an zehn Ständen durchessen können. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (aste) Schon seit einigen Tagen machen Plakate und im Ort ausliegende Flyer Appetit auf die "Kulinarische Meile" in der Hölderlinstraße. Am Samstag, 15. Juli, wird sich der Leutershausener Ortskern von 15 bis 21 Uhr in ein kleines Schlemmer-Straßenfest verwandeln. Auf welche Spezialitäten sich die Gäste dort freuen dürfen, stellten die Veranstalter jetzt bei einem gemeinsamen Pressegespräch vor.

Zehn Stände werden entlang der Hölderlinstraße süße, würzige, raffinierte und klassische Köstlichkeiten sowie gute Tropfen anbieten, aus denen die Besucher sich ihr spezielles Menü zusammenstellen können. "Das Hauptproblem wird sein, dass man sich für irgendetwas entscheiden muss", sagt Andreas Well, Vorsitzender des Bunds der Selbstständigen (BDS). Eigentlich bräuchte man mehr als einen Nachmittag, um sich durch alle Köstlichkeiten durchzuessen.

Das "Café Erdmann" bietet hausgemachtes Eis, frische Waffeln, Eistee und Smoothies an. Das "Gasthaus zur Bergstraße" hat Mini Cordon Rouge mit rohem Schinken, Camembert und Preiselbeeren oder Couscoussalat Curry-Ingwer-Garnele. Wieder einmal zu Besuch an ihrer alten Wirkungsstätte sind die "Bistronauten" mit ihrem Bistrowagen. Dort zaubern sie Classic Burger und Falafel. Bei ihrem Nachfolger "Fantastisch" gibt es "Fantastische Quiche" und "Nudeln Kunterbunt", dazu einen "fantastischen Krug". "Feinkost Wetzel" verwöhnt seine Gäste mit Büffelmozzarella und Tomaten, dazu drei Sorten Bruschetta.

Das "Hotel Krone" serviert Pulled Pork, Chili-Mais-Crêpes und Coleslaw, einen amerikanischen Krautsalat. Wer es lieber exotisch mag, für den gibt es orientalischen Couscous mit Limonen-Minz-Joghurt und gebackenen Auberginen. Aus Schriesheim kommt "La Perseria" mit ihrem "Hähnchen-Curry Perseria": Hähnchenbrust-Filetstückchen in einer Curryrahmsoße mit Kokosmilch und Ananas, dazu Basmati-Safran-Reis. Außerdem gibt es frittierte Kichererbsen-Ringe mit Dip.

Die guten Tropfen zu Essen und Geselligkeit liefern das "Weingut Teutsch" und "Erik‘s Weinscheuer". Der BDS hat alkoholfreie Getränke und Bierspezialitäten im Angebot. All das gibt es zum Preis von maximal zehn Euro pro Gericht. Bei der Anordnung der Stände hat man sich eigens von einer Architektin beraten lassen. So orientieren sich die langen Tische nun an den Grünflächen, die versetzten Zelte an den Häusern.

Von 17 Uhr an sorgen "Freddy Wonder & Friends" für musikalische Unterhaltung. Am Rande der Genussmeile bietet Karin Bauer auf dem Parkplatz der Schillerschule für die Kinder alte Straßenspiele an. An der Markthalle stellt Markus Kunkel mit "Radsport Bergstraße" E-Bikes zum Testen vor.

"Man wird die Straße nicht wiedererkennen", versprechen die Veranstalter, für die mit dem "langen Tisch" und der Kulinarischen Meile eine schon lange gehegte Idee Wirklichkeit wird. "Wenn das ankommt, darf das gerne zur festen Einrichtung werden", so der Wunsch aller Teilnehmer. "Früher gab es an der Markthalle immer ein kleines Fest, und wir hoffen, wieder etwas in Gang zu bringen, was leider gestorben ist", meint Well.

Dann bleibt nur noch, auf Sonnenschein zu hoffen, denn die Veranstaltung wird nur bei gutem Wetter stattfinden. Sollte am Mittwoch Starkregen vorausgesagt sein, wird abgesagt. "Aber so wie es jetzt aussieht, findet es statt", verspricht Well.