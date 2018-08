Edingen-Neckarhausen. (joho) Gäbe es bei "Wetten, dass..?" eine Wette, bei der es gälte, 100 Orgelpfeifen am Geschmack zu erkennen, sie würde von Rémy Mahler stammen. Und sicher auch gewonnen werden. Was Wunder, ist der Elsässer doch ein bekannter Orgelbauer, der optische und klangliche Meisterwerke wie in der evangelischen Stadtkirche Karlsruhe geschaffen hat.

Wie kommt es nun zur "Geschmacksfrage"? Die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2001 (RoHS 2) beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit; sie verbietet auch die Verwendung von Blei. Die RoHS 2 soll bis zum 2. Januar 2013 in nationales Recht umgesetzt werden. Diese Frist ist auch für Orgeln heranzuziehen, soweit in ihnen elektrische oder elektronische Geräte wie Elektromotoren eingebaut sind. "Entschwurbelt" bedeutet die neue Richtlinie ein Verbot der Bleibeimischung in Orgelpfeifen und damit schlicht das Aus für den Orgelbau. Dies träfe auch den Pfaffenhofener Orgelbauer Rémy Mahler, von dem die 2004 eingeweihte Orgel in der Lutherkirche Neckarhausen stammt. Zwar arbeitet die prachtvolle Orgel in der Lutherkirche rein mechanisch, aber "Blei hat einen ganz wichtigen Anteil an der Legierung der Orgelpfeifen, und dafür gibt es keinen Ersatz", so Mahler im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Nehme man etwa Zinn, dann sei das Metall nicht mehr geeignet, es werde zu brüchig und zu hart, berichtet der Fachmann, der in seiner langen Schaffenszeit rund 1500 Orgelpfeifen hergestellt hat. Eine Pfeife ohne Blei herstellen zu wollen, gleiche dem Versuch, Zement ohne Wasser anzurühren. Pfeifen mit Blei hätten zudem die Eigenschaft, dass sie - wenn man sie einmal an die vorgesehene Position rückt - "100 Jahre dort bleiben" und die Stimmung hielten, erläuterte der Orgelbauer. Als Legierungsverhältnis nennt er 85 Prozent Zinn und 15 Prozent Blei, für Flöten gibt er 90 Prozent Blei und 10 Prozent Zinn an. Die äußeren Pfeifen der Orgel, also diejenigen, die man sieht, seien zu 85 Prozent aus Zinn und zu 15 Prozent aus Blei.

Alle Pfeifen und Flöten habe er im Mund gehabt. Dies sei wichtig, um die Tonalität zu testen, so Mahler. Und trotzdem hätten Orgelbauer eine Lebenserwartung von über 90 Jahren. Er würde seine vier Kinder auch nicht dem Blei aussetzen wollen, so der 55-Jährige. Aber er ist überzeugt davon, dass das Metall Erwachsenen nicht so viel ausmacht. "Die Angst macht die Leute kranker als das Blei", so Mahler.

Zudem seien auch Arsenide und andere hochgiftige Metalle in historischen Orgeln nachweisbar. Das aber scheine niemanden zu interessieren. Im Übrigen flamme die Bleidiskussion seit Jahren immer wieder einmal auf. Hier sei auch diesmal das letzte Wort noch nicht gesprochen, findet der Elsässer.