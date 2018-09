Ladenburg. (stu) Die Hochwasserlage in Ladenburg hat sich am gestrigen Montag sehr entspannt. Der Neckar ist wieder in sein Flussbett zurückgekehrt, so dass schon am Mittag das Grün der Neckarwiese zu sehen war. Minigolf kann man auf der Anlage auf der Neckarwiese zwar noch nicht spielen, aber alle Bahnen und das Bewirtungshaus haben das Hochwasser unversehrt überstanden. Im Freibad wartet hingegen eine arbeitsintensive Nacharbeit, denn die vollgelaufenen Becken müssen in den nächsten Tagen leer gepumpt werden, eventuell hat das Wasser Schäden verursacht. Auch die Straßensperrungen im Bereich des Neckars wurden aufgehoben.

Bauhof-Chef Harald Krämer stellte nach einem Kontrollgang über die Straßen und Wege fest, dass das Hochwasser keine Schäden angerichtet hat. Auch der Zaun des Freibades, der wegen des kurzfristigen Hochwassereinsatzes nicht demontiert werden konnte, blieb unversehrt. Die Feuerwehr musste in der Römerstadt wegen des Hochwassers nur einmal ausrücken und im "Fody's Fährhaus" sowie bei den Hundefreunden die Keller auspumpen.

Ansonsten wurden die Feuerwehr zehn Mal zu Hilfseinsätzen in den Nachbargemeinden Dossenheim und Schriesheim gerufen sowie nach Schwabenheim, wo die Blauröcke einen Öltank sicherten. Stadtbrandmeister Harald Lange meldete noch eine erfreuliche Nachricht: Der Feuerwehrmann, der in Dossenheim bei einem Einsatz einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist auf dem Weg der Besserung. "Er liegt zwar noch im künstlichen Koma, aber wir können optimistisch sein", zeigte sich Lange im RNZ-Gespräch erleichtert.