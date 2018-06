Auch in der Fußgängerzone waren viele Kunden unterwegs. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Auch wenn der Sommer 2015 noch so schön war: Wenn die Zweiburgenstadt, deren Gastronomie und Einzelhändler den "Weinheimer Herbst" einläuten, dann sind Wohlgefühl und gute Laune vorprogrammiert. Dies gilt sogar dann, wenn wie beim gestrigen "Erlebnis- Einkaufssonntag" der Wettergott einmal nicht ganz so wie erhofft mitspielte.

Die "Hardcore-Shopper" und "Sonntags-Flanierer" ließen sich davon nicht beeindrucken und strömten wieder zu Tausenden in die Stadt. "Den mediterranen Flair Weinheims weht so schnell nichts weg", brachte es Susanne Klein aus Lützelsachsen auf den Punkt. Freundin Käthe Wegener nickte zustimmend: "Vom Hermannshof über den Marktplatz bis hinunter in die Bahnhofstraße gibt es immer wieder Neues zu sehen".

"Herausgeputzt" hat sich in den vergangenen Monaten vor allem die Mittlere Hauptstraße. Nach dem vor Jahresfrist erfolgten Umzug des Kunsthauses Klüber - hierher lockt aktuell eine Ausstellung mit Bildern des Pop-Art-Künstlers Mel Ramos - bereichert seit kurzem Tür an Tür "Wohnaccessoires BaRo" das exklusive Angebot. Mit "Sentimento & Friends" feiert am 17. September Sonja Baron nicht nur ihr 25-jähriges Geschäftsjubiläum.

Sie legte der RNZ auch die "Sentimento-DNA" für ein erfolgreiches Geschäftsleben offen: "Wert kommt nicht von Mode. Dauer nicht von Billig. Individualität nicht vom Band".

"Warum weiter fahren, wenn es hier doch viel schöner ist." Dieser Meinung sind Manfred und Silke Kaufmann, die aus dem Odenwald kommen und Weinheim zu ihrer "Lieblingseinkaufsstadt" gekürt haben. "Wir gehen hier lieber auf der Grünen Meile spazieren und bummeln durch die Fußgängerzone, als dass wir uns in einem Einkaufstempel auf der grünen Wiese dem Einkaufsstress aussetzen."

Nach dem Auszug von C & A aus der "Weinheim Galerie" bahnt sich auch am Kopfende der Fußgängerzone Neues an. Allzu viel Neuigkeiten mochte Geschäftsführer Lothar Schubert von der Hamburger Investitionsgesellschaft DC-Commercial zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten.

Oberbürgermeister Heiner Bernhard zeigte sich dennoch "zuversichtlich", dass DCC "die richtigen Konzepte für die Herausforderungen der nächsten Jahre besitzt". So hüpfte dann auch das Galerie- Känguru "Jumpy" fröhlich Seite an Seite mit dem OB durch die Mall, wo die Stadt auf Stellwänden die Historie des umgestalteten Dürreplatzes großflächig bebildert hatte.

Zurück auf die Einkaufsmeile. Ob bei den Schuhhäusern Hertel und Pellegrini, den wie Perlen an einer Schnur aufgereihten Modeläden von "Azzurro Piú" und "Town & Country" über "Englert" und "Schönnatur" bis hin zu "Nicht nur Männersache": Neben "Schnäppchen" lockte allerorten vor allem die neue Herbst- und Winterkollektion.

Etwas zur Unterhaltung gab es selbstverständlich auch. Auf der Stadtwerke- Kulturbühne sorgten die "Acoustic Pieces" sowie "Ulle & Töle" für den zum Mitmachen animierenden Sound. Genugtuung über den gelungenen Abschluss der Innenstadtentwicklung drückte Christian Mayer aus. Man wisse es zu schätzen, dass die Stadt mit der Aufwertung der Innenstadt die Rahmenbedingungen für Einzelhändler wie Kunden entscheidend verbessert habe, so der Vorsitzende des Vereins "Lebendiges Weinheim".

Auf dem Marktplatz überstrahlten zwei neue Angebote das Bewährte. In der ehemaligen Weinhandlung "Barrique" sammelte die "Kunst Ess Bar Hamilton" Sympathiepunkte. Gleich daneben weiß seit dem vergangenen Wochenende Petra Carocci-Büchners "Elli & Emily" mit ihren "Herzwärmereien" und nicht alltäglichen Wohnaccessoires zu gefallen.

Über die kulinarischen Vorzüge des Marktplatzes viele Worte zu verlieren, hieße Wasser in die Weschnitz zu gießen. Für kunst- und kulturgeschichtlich Interessierte waren das Stadtmuseum und die Ausstellung um die Historie des "Roten Turms" erste Adressen.

Und weil just in diesem Jahr die Oberrheinische Eisenbahngesellschaft (OEG) ihren 100. Geburtstag feiert, steuerten auch deren nostalgische Bahnen und "Salonwagen" die Zweiburgenstadt zu kostenlosen Fahrten an.