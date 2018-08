Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Die Gebühren von Else und Eva decken grundsätzlich die Verbrauchskosten", erklärt Bernhard Walter von der Tourist-Info auf Nachfrage der RNZ. Else und Eva gibt es seit Mitte vergangenen Jahres. 24 Stunden täglich stehen die beiden den Wohnmobilfahrern zur Verfügung. Else, die Energieversorgungssäule, wurde im Juni 2012 direkt am Stellplatz in der Au neben dem Tennisplatz installiert. Den Strom gibt's seither per Münzeinwurf, ein Euro liefert zwei Kilowattstunden. Jeweils sechs Personen können dort gleichzeitig Strom zapfen.

Bei Eva, der Ent- und Versorgungsanlage, kann Abwasser entsorgt und Frischwasser getankt werden. Eva wurde Ende Juli 2012 nach längeren Diskussionen neben dem "Fetenplatz" in der Au gebaut. 60 Liter Frischwasser kosten einen Euro. Außerdem gibt es einen Behälter zum Entleeren der Toiletten sowie einen im Boden versenkten Abfluss für das sogenannte Grauwasser, also das Wasser aus der Dusche oder der Spüle. Das Entleeren des Abwassers ist kostenlos.

Bevor es Else gab, hatten die Wohnmobilfahrer keinen Strom auf dem Platz. Bevor es Eva gab, mussten die Gäste in der Kläranlage Wasser holen und Abwasser entsorgen. Die Kläranlage hatte allerdings jeweils ab Freitagmittag über das Wochenende geschlossen.

Die Anschaffung der beiden Stationen hat die Stadt rund 12 000 Euro gekostet, inklusive Aufbau. Wie Walter weiter erklärt, wurden bei Stromsäule Else in der Zeit von Anfang Juni bis Ende Dezember 2012 insgesamt 158 Kilowattstunden Strom verbraucht. Bei dem Preis von einem Euro für zwei Kilowattstunden "sind dies dann 79 Mal genutzt".

Eva wurden in der Zeit von Ende Juli bis Ende Dezember 2012 rund 6000 Liter Wasser abgenommen. "In diesem Zeitraum haben etwa über 60 Wohnmobilisten diesen Service genutzt", resümiert Walter. Da die Gebühren die Verbrauchskosten decken, legt die Stadt zumindest nicht drauf.

"Ich finde es etwas umständlich vom Stellplatz aus jedes Mal extra zum Entleeren des Wassers mit dem Wohnmobil zu fahren", sagt Dieter Haase. Mit seiner Frau Hannelore hat er das Wochenende auf dem Eberbacher Stellplatz verbracht, gestern ging es wieder Richtung Heimat. Warum die Ent- und Versorgungsstation nicht ebenfalls, wie auch die Stromversorgungssäule, auf dem Stellplatz gebaut wurde, kann das Ehepaar aus Lauterbach "nicht nachvollziehen". Das Abwasser müsse täglich entleert werden. Das Ehepaar Haase hat hat auch eine Tour samt Abwasser mit dem Fahrrad gemacht, allerdings sei das nicht so ideal. Außerdem gibt es laut den beiden Wohnmobilfahrern in anderen Orten auch Säulen, bei denen man auch kleinere Mengen Frischwasser tanken kann, etwa nur zehn Liter. So müsse man nicht jedes Mal volltanken. "Da allerdings der Stellplatz in Eberbach nichts kostet, wollen wir uns darüber nicht aufregen", so die beiden weiter. Da müsse man eben Abstriche machen.

Wie Walter erklärt, habe man Eva absichtlich nicht auf dem Stellplatz installiert, "wegen der Geruchsbelästigung und wegen des dort schlecht möglichen Rangierens". Und würde man Eva noch auf mehrere Tarife "aufrüsten", um auch geringere Wassermengen entnehmen zu können, "wäre das nicht billig".

Ansonsten waren laut dem Ehepaar Haase am vergangenen Wochenende teilweise alle sechs Plätze belegt. Der Aufenthalt in Eberbach hat ihnen sehr gut gefallen, "der Platz ist schön und liegt ideal neben dem Schwimmbad". Die beiden waren viel mit dem Fahrrad unterwegs, haben Hirschhorn und Neckargerach besichtigt. "In Eberbach waren wir im Radladen und in der Innenstadt, auf dem Ohrsbergturm und am Pulverturm - und sehr gut gegessen haben wir auch", sagen sie lachend. Bedauert haben sie, dass das Zinnfigurenkabinett noch geschlossen hatte, "das hätten wir gerne gesehen". Aber das lässt sich sicher bei einem zweiten Besuch nachholen, denn ab dem morgigen Mittwoch kann dort die neue Ausstellung besichtigt werden.